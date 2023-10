Aldi z nowymi sklepami w październiku

W środę 11 października o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzą aż trzy nowe sklepy ALDI - w Lęborku (przy ulicy Tczewskiej 2), Kluczborku (przy ulicy Grunwaldzkiej 260) i Wadowicach (przy ulicy Wojska Polska 1). Tydzień później zaplanowano otwarcie kolejnych dyskontów m.in. ul. Przemysłowa 6, 09-400 Płock, oraz ul. Szkotnik 15, 33-100 Tarnów.

Sześć nowych sklepów Aldi w październiku

11 października Aldi otworzył 3 nowe sklepy. 18 października rusza kolejny. Adres to: Franciszka Hynka 4, 10-001 Dywity.

Otwarcie nastąpi o godzinie 6 rano.

Na odwiedzających nowe sklepy ALDI czekać będą atrakcyjne promocje na produkty marek własnych. Dodatkowo, w dniu otwarcia sklepów, klienci mają okazję skorzystać z degustacji asortymentu dostępnego tylko w ALDI.

Wszystkie trzy sklepy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji.

Sklepy otwarte będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

Przypomnijmy, że Aldi chce otworzyć w Europie 700 nowych placówek w ciągu najbliższych trzech lat. Największy wzrost powinien nastąpić we Francji, Polsce i Hiszpanii.

Polsce Aldi to jedna z czterech dużych sieci spożywczych działająca w modelu dyskontowym (obok Biedronki, Lidla i Netto).

Europejska działalność międzynarodowa generuje około 50% całkowitych przychodów Aldi Nord.