Aldi zatrudnia z pominięciem okresu próbnego

Aldi postanowił docenić osoby z 10-letnim oraz 25-letnim stażem pracy, specjalną nagrodą jubileuszową. Fot. materiały prasowe

ALDI od marca wdraża nowe zasady zawierania umów o pracę. Bez względu na stanowisko każdy nowy pracownik w ALDI zostanie zatrudniony z pominięciem okresu próbnego. Pierwszą umowę ze swoimi pracownikami sieć podpisze na jeden rok, a kolejna zawarta zostanie już na czas nieokreślony.

ALDI w Polsce posiada 168 sklepów, a do końca roku zamierza otworzyć około 45 nowych obiektów. W związku z planowanym rozwojem sieć planuje zwiększyć zatrudnienie o około 600 osób.

Ponadto sieć postanowiła docenić osoby z 10-letnim oraz 25-letnim stażem pracy, specjalną nagrodą jubileuszową.

Poza likwidacją okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych OK System. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje. Dodatkowo pracownicy sklepów oraz magazynu mogą korzystać z comiesięcznego zasilenia karty przedpłaconej na zakupy w sklepach ALDI. Zarobki w sklepach i magazynie ALDI zaczynają się od 3000 zł brutto.

ALDI w Polsce posiada 168 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników. ALDI Polska jest częścią grupy przedsiębiorstw ALDI Nord.