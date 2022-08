Aldi ze sklepami w Gdańsku i Toruniu

7 września Aldi otwiera sklep w Toruniu, znajdujący się w przy ul. Szosa Lubicka 1. Tego samego dnia wystartuje placówka w Gdańsku przy ul. Władysława Czermińskiego 4.

Przypomnijmy, że 24 sierpnia swoje progi dla klientów otworzyły trzy nowe sklepy ALDI: w Grajewie, przy ul. 9-ego Pułku Strzelców Konnych 2., w Morągu przy ul. Kruszewnia 1. I Elblągu, przy ul. Fromborskiej 29.

Nowe sklepy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki. Sklepy otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.