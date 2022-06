Alkoholowe wybory Polaków: Spore zakupy w sobotę, pierwszym wyborem piwo

– PanParagon to aplikacja zakupowa, której główną funkcją jest przechowywanie elektronicznych paragonów w telefonie. Anonimowe dane gromadzone w naszym systemie dają nam możliwość prowadzenia wielu analiz konsumenckich. Tym razem przyjrzeliśmy się paragonom, na których widniały pozycje z alkoholem – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. Co pokazują wyniki?

Piwo ulubionym alkoholem Polaków

Polacy najczęściej są łączeni z wódką. Okazuje się, że nasi rodacy wolą jednak sięgać po inny trunek. Aż 75 proc. „alkoholowych paragonów” zawierało pozycję z piwem. Dopiero na drugim miejscu znalazła się wódka, która obecna była na zaledwie 9,6 proc. paragonów ujętych w niniejszym badaniu. Trzecim najczęściej kupowanym alkoholem w Polsce jest wino – 8,7 proc. paragonów z alkoholem na liście. Tuż za podium znalazło się whisky – 3,7 proc. paragonów, likier – 1,4 proc., gin i rum – 0,5 proc., brandy – 0,4 proc., nalewka 0,1 proc., tequila 0,1 proc.

Złoty trunek jest zdecydowanym faworytem wśród napojów wyskokowych w Polsce

Pan Paragon

Skoro znamy alkoholowego faworyta, to warto sprawdzić jak wygląda sprzedaż napojów wyskokowych na przestrzeni dni tygodnia.

Im bliżej weekendu, tym więcej alkoholu

Nie jest niespodzianką, że wzmożone zakupy z udziałem trunków zaczynają się w okolicach weekendu. Najczęściej po alkohol sięgamy już w sobotę – 22,4 proc. paragonów z napojami wyskokowymi oraz piątek – 20,1 proc. dowodów zakupu. Najbardziej w alkoholowych ryzach trzyma nas początek tygodnia: w poniedziałki alkoholowe zakupy stanowią 11,6 proc., wtorki – 12,3 proc., środę 13,5 proc,. czwartek 14,2 proc.

– Najmniej alkoholu kupujemy natomiast w niedzielę – co stanowi zaledwie 6 proc. ujętych w badaniu paragonów. W głównej mierze jest to efekt zamkniętych ustawowo galerii i sklepów. Ten sam czynnik może mieć również wpływ na wzmożone alkoholowe zakupy w sobotę. W ostatnim przypadku nie bez znaczenia jest również dzień wolny od pracy, kiedy to częściej spotykamy się z rodziną i znajomymi – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Wzrost zainteresowania trunkami 0%

W ostatnim czasie oferta piw i win bezalkoholowych nieustannie się powiększa. Dodatkowo widać większe nakłady na reklamy promujące ten typ napojów. Czy Polacy przekonali się do bezalkoholowych trunków?

– Okazuje się, że wraz z nadejściem 2022 roku znacznie częściej sięgamy po piwa oraz wina, które nie zawierają w sobie alkoholu. Porównując styczeń 2020 roku z tym samym miesiącem w tym roku, kupno tego rodzaju napojów wzrosło niemal trzykrotnie. Co więcej, wraz z każdym następnym miesiącem w 2022 roku Polacy częściej sięgają po piwa i wina 0 proc. – komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon..

W poprzednich latach widać również inne ciekawe tendencje: w miesiącach letnich częściej sięgamy po trunki bezalkoholowe. Zarówno w 2020, jak i 2021 piwo i wino 0 proc. było najczęściej kupowane w czerwcu, lipcu oraz sierpniu.