Allegro i InPost wśród laureatów nagrody #WNPAwards

Fot. PTWP

WNP Awards kontynuują dwudziestoletnią tradycję prestiżowych wyróżnień "Tego, który zmienia polski przemysł". Nagrody przyznane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego "Nowy Przemysł" - w nowej formule i pod nową nazwą - dedykowane są tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze całą polską gospodarkę. W tym roku wśród laureatów znalazły się spółki: Allegro i InPost.

Laureatami wyróżnień zostały w tym roku osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które świetnie poradziły sobie w pandemicznej rzeczywistości. a do tego często wywarły znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze, wskazując innym kierunki rozwoju, swoją aktywnością ilustrując ważne trendy w gospodarce.

Całość oraz retransmisja gali na wnp.pl

Padnemia koronawirusa wymusiła zmiany w formule gali, która w tym roku odbyła się online. W trakcie tej niezwykłej uroczystości WNP Awards powędrowały do: Ekoenergetyka-Polska, Corab, Atende, Apator, Allegro, Polski Fundusz Rozwoju, InPost, ICEYE, Ferro oraz Pekabex.

Allegro

To wyróżnienie za rekordowy debiut giełdowy będący efektem długofalowej strategii realizowanej konsekwentnie na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce w konkurencji z globalnymi potentatami.

Allegro to najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce – o stabilnej, budowanej przez lata pozycji rynkowej, trwale osadzony w krajobrazie polskiej gospodarki, popularny i użyteczny, stale obecny w wielu polskich domach.



Sukces Allegro zbudowano na trafnych i szybkich reakcjach na zmieniające się potrzeby rynku, na umiejętnym wypełnianiu luk w systemie handlu i dystrybucji dóbr oraz budowaniu oferty dla zróżnicowanych grup odbiorców, a także dla mikrobiznesu niedysponującego własną logistyką.



- Cieszę się, że nasze wysiłki i nasza praca zostały docenione. Myślę, że to nagroda i podziękowania przede wszystkim dla naszego zespołu. To też nagroda dla naszych klientów i partnerów biznesowych - mówił podczas rozmowy z Adrianem Ołdakiem, zastępcą redaktora naczelnego portalu WNP.PL Damian Zapłata, członek zarządu, dyrektor handlowy Allegro.



Jak podkreślał, już 128 tysięcy polskich firm handluje na Allegro, a 18 milionów Polaków kupuje na tek platformie.



- Dziękujemy im za zaufanie i za to, że wierzą w nas. Nasza firma jest ewenementem na skalę europejską. Udało nam się stworzyć bardzo dynamiczną platformę w Polsce i mam nadzieję, że będzie się ona nadal tu rozwijać. Nasze serce bije w Polsce, to jest to miejsce, gdzie chcemy inwestować, gdzie chcemy wspierać lokalnych przedsiębiorców i kupujących - mówił Damian Zapłata.