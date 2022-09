Ambra: Wprowadzane podwyżki cen sprzedaży nie w pełni zrekompensowały wzrost kosztów zakupu

- W tym niekorzystnym otoczeniu sprzedaż głównych produktów i marek Grupy AMBRA zdecydowanie wyprzedziła dynamikę rynku i wzrosła o ponad 15%. Do liderów wzrostu należały: obchodzące 30-lecie DORATO, a także dynamicznie rosnące marki win musujących: MUCHA SEKT w Czechach i ZAREA w Rumunii. Na przechodzącym spowolnienie rynku win stołowych dwucyfrowo rosła sprzedaż WINIARNI ZAMOJSKIEJ, która osiągnęła ponad milion butelek w skali roku. Rosła również sprzedaż win PORTADA, CONO SUR. Jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku były wina bezalkoholowe, wśród których niekwestionowanym liderem jest

CIN&CIN Free. Szybki wzrost sprzedaży przełożył się jednak na nieco wolniejszy wzrost wyników finansowych. Zysk operacyjny zwiększył się o 10%, a zysk netto o ponad 13%. Rentowność sprzedaży ucierpiała na skutek rosnącej presji kosztowej, a wprowadzane podwyżki cen sprzedaży nie w

pełni zrekompensowały wzrost kosztów zakupu. Jednocześnie niepewna sytuacja w łańcuchach dostaw powoduje konieczność zwiększenia poziomu zapasów, co z jednej strony zabezpiecza przed ryzykiem niedostępności kluczowych produktów, surowców i materiałów, natomiast z drugiej strony wpływa na pogorszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Pomimo tych niekorzystnych zjawisk sytuacja finansowa Grupy AMBRA jest stabilna i bezpieczna, a zadłużenie na niskim poziomie. Pozwala to Zarządowi po raz kolejny zaproponować zwiększoną do 1,00 zł kwotę dywidendy na akcję. W kolejnych latach Grupa AMBRA będzie kontynuować szeroki programu inwestycji, który zakłada gruntowną modernizację zakładów produkcyjnych i zwiększenie ich wydajności. Planowane są również inwestycje w systemy IT zwiększające sprawność działania i optymalizację kapitału obrotowego. Istotna część inwestycji przeznaczona będzie na zmniejszenie zużycia energii i dalsze obniżenie emisji dwutlenku węgla - pisze zarząd firmy.

Polacy kupują wina w przedziale cenowym 15-30 zł

Ambra podaje, że w ostatnich latach ponad 60% rynku wina w Polsce przypadała na produkty w cenie od 15 do 30 zł za butelkę. Udział tego segmentu systematycznie rośnie w wartościowej strukturze sprzedaży, nieco zmniejsza się natomiast udział produktów z najniższych półek cenowych.