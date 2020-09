Analitycy o Eurocashu: Liczymy, że w 2021 r. sprzedaż spółki wzrośnie do 26,5 mld zł

Dom Maklerski BDM rekomenduje kupowanie akcji Eurocashu. Analitycy spodziewają się, że Eurocash osiągnie 25,3 mld zł przychodów i zysk netto na poziomie 70 mln zł.

- W ujęciu całorocznym spodziewamy się, że Eurocash osiągnie 25,3 mld PLN przychodów, przy uwzględnieniu konsolidacji Frisco (od 3Q’20) i zakładanego przez nas wpływu zakazu sprzedaży papierosów mentolowych (wszedł w życie w maju’20; liczymy się z ubytkiem części obrotów w tej kategorii). Szacujemy, że EBITDA MSSF 16 wyniesie 793 mln PLN (wg MSR 17 = 423 mln PLN), a zysk netto ok. 70 mln PLN. Liczymy, że w ’21 sprzedaż spółki wzrośnie do 26,5 mld PLN, EBITDA MSSF 16 do 829 mln PLN, a wynik netto do 121 mln PLN (uwzględniając wpływ podatku od obrotu w wys. 40-45 mln PLN). Wśród głównych ryzyk dla wyników wskazujemy na możliwą kolejną falę COVID-19 (i ew. obostrzenia) czy większy ubytek sprzedaży w formacie papierosów (oraz związane z tym zmiany w kapitale obrotowym), natomiast dla samego kursu ew. negatywne rozstrzygnięcia w postępowaniu UOKiK dot. wykorzystywania przewagi kontraktowej - piszą analitycy Domu Maklerskiego BDM.