Analityk: Dino jest konkurencyjny cenowo dzięki współpracy z producentami mniej znanych marek

Zdaniem analityka, Dino jest bliżej klienta niż Biedronka, a marketing tej sieci jest prowadzony bardziej lokalnie. Fot. Shutterstock

Sieć Dino bazuje na markach mniej popularnych i ta strategia pozwala spółce uzyskiwać trochę lepsze warunki zakupowe. Mniejsi producenci zdają sobie sprawę, że są w stanie rosnąć razem z siecią Dino – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Piotr Bogusz, analityk DM mBanku.

Jak w ostatnim czasie radzi sobie sieć Dino?

Spółka realizuje cały czas swoją strategię, otwiera sklepy. Po pierwszym kwartale spółka poinformowała, że sieć powiększyła się o 39 sklepów, z czego ruszyło 16 placówek, a 23 otwarcia są przesunięte. Jednak najważniejsze, że spółka nadal zabezpiecza działki, buduje i otwiera kolejne placówki.

Epidemia COVID-19 raczej nie ma negatywnego wpływu na sektor spożywczy. Nie widzę, aby w Dino działo się coś złego.

W drugiej połowie kwietnia kurs akcji Dino zanotował kolejny rekord, a przecież już wcześniej Dino było uważane za jedną z najdroższych spółek FMCG na świecie. Czy kurs nie jest przewartościowany?

Trudno powiedzieć. Spółka dostarcza bardzo wysokie tempo wzrostu wyników, co jest rezultatem dużej liczby otwarć sklepów w ciągu roku. Wycena uwzględnia to, dlatego wskaźniki P/E i EBITDA dla spółki są na wysokim poziomie. Jednak, moim zdaniem, ta wycena dyskontuje pomału zbyt agresywny wzrost.

Jeśli chodzi o przyczyny takiego wzrostu kursu, to warto zwrócić uwagę, że segment handlu spożywczego wyróżnia się. Jest to branża, o której można powiedzieć, że jest w miarę odporna na obecną sytuację związaną z pandemią. W innych branżach spadki wyników są dużo wyższe. Tutaj zapewne wyniki zostaną poprawione rok do roku. Być może inwestorzy szukają schronienia w tych spółkach.

Czy Dino nie rośnie głównie na nowych otwarciach? I dlaczego firma nie komunikuje żadnych zamknięć sklepów? Czy tak idealnie udaje jej się wytypować lokalizacje?

W Dino rzeczywiście nie ma zamknięć, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ich biznes różni się od innych spółek z tego sektora. Dino inwestuje w sklepy, więc w bieżących wynikach odchodzi koszt związany z wynajmem. Jak na razie spółce udaje się tak dobierać lokalizacje, że w większości są one rentowne. Biorąc pod uwagę wskaźnik lfl dla całej sieci to on rośnie dość szybko, o kilkanaście procent. Rozwój sieci jest na pewno napędzany przez duży udział sklepów nowych, ale również „dojrzałe” sklepy poprawiają efektywność sprzedaży.

Dino nie ma tak agresywnych kampanii marketingowych jak dyskonty, nie ma też tak rozwiniętych marek własnych. Czy jest w stanie dalej konkurować z takimi sieciami jak Biedronka, która też przecież wchodzi w małe lokalizacje?