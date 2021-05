Analiza PwC: Czy przyszłość żywienia jest z proszku?

Markami oferującymi posiłki w proszku na polskim rynku są m.in. Huel, Supersonic Food, bądź YFood, fot. shutterstock

Mimo że na ten moment segment diet w proszku jest dość niszowy, posiłki w proszku mogą na stałe wpisać się w styl życia niektórych konsumentów, a przedsiębiorstwa funkcjonujące na tym rynku stanowić ciekawy cel akwizycyjny dla dużych sieci handlowych, firm FMCG, bądź funduszy inwestycyjnych.

- W ciągu ostatnich lat na rynku pojawiło się kilka firm oferujących pełnowartościowe posiłki w proszku do błyskawicznego przygotowania właściwie w każdym miejscu i czasie. W zespole Retail & Consumer PwC Polska, jako eksperci od trendów konsumenckich, z ciekawością przyglądamy się temu rynkowi oraz działającym na nim firmom analizując, jak rozwój tego segmentu będzie miał wpływ na handel oraz sektor HoReCa - mówi nam Maciej Bazyl, wicedyrektor w zespole Retail & Consumer PwC Polska.

Firmy oferujące diety w proszku ciekawym celem akwizycyjnym

Zdaniem Macieja Bazyla, mimo że na ten moment segment diet w proszku jest dość niszowy, posiłki w proszku mogą na stałe wpisać się w styl życia niektórych konsumentów, a przedsiębiorstwa funkcjonujące na tym rynku stanowić ciekawy cel akwizycyjny dla dużych sieci handlowych, firm FMCG, bądź funduszy inwestycyjnych.

Przykładowymi markami oferującymi posiłki w proszku na polskim rynku są Huel, Supersonic Food, bądź YFood. Na powyższe firmy, oraz oferowane przez nie rozwiązania, warto spojrzeć inaczej, niż na szereg przedsiębiorstw oferujących suplementy diety, stanowiące dodatek do posiłku. W tym wypadku mamy do czynienia z substytutem posiłku, a więc głównymi konkurentami są diety pudełkowe, segment HoReCa bądź wszelkiego rodzaju przekąski służące zaspokojeniu głodu. Jednak czy posiłki w proszku są zupełną nowością i mają szansę stać się głównym sposobem odżywiania się znacznej części społeczeństwa? Jaka jest przyszłość tego segmentu rynku?

Przyszłość rynku

Produkty będące odpowiednikiem pełnego posiłku w postaci proszku są znane osobom profesjonalnie, bądź pół-profesjonalnie uprawiającym sport już od dawna. Od lat stanowią podstawę oferty asortymentowej praktycznie wszystkich marek producentów odżywek dla sportowców. Są dość łatwe do znalezienia w Internecie pod takimi nazwami jak gainer, czy bulk. Każdy z tych produktów zawiera określoną ilość białek i węglowodanów o różnych frakcjach i różnym czasie wchłaniania. Do tego dietę sportowca można uzupełnić odpowiednią ilością tłuszczy dostarczanych z innych produktów, oraz witaminami i minerałami zwykle również kupowanymi osobno. Większość osób, traktujących swoją aktywność fizyczną na poważnie, dobrze wie jak używać poszczególnych produktów oraz jakie ich organizm ma zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze, a w związku z tym jakie proporcje poszczególnych suplementów dobrać, aby osiągnąć pożądany efekt.

- W tym świetle dostępne na rynku diety proszkowe nie są innowacją produktową oraz niczym zupełnie nowym. W praktyce są wynikiem dobrze znanego w świecie biznesu schematu, polegającego na dostosowaniu już istniejącego produktu oraz wypromowaniu go wśród zupełnie nowej grupy docelowej, przedstawiając go jako odpowiedź na inną niż pierwowzór potrzebę. Przykładem takiego działania może być promowanie aspiryny pod postacią preparatu na „ekscesy dnia poprzedniego”. Mimo praktycznie identycznego co zwykła aspiryna składu potocznie zwane „tabletki na kaca” mogą być sprzedane za znacznie wyższą cenę, ponieważ skłonność do wydania pieniędzy w celu poradzenia sobie z bólem głowy po upojnej nocy jest znacznie wyższa niż skłonność do wydania pieniędzy na zwykły lek przeciwbólowy kupowany w aptece - opisuje ekspert.

- Przekładając powyższy schemat na rynek produktów spożywczych w proszku, w tym wypadku zrezygnowano z precyzyjnej informacji dietetycznej, a kilka specjalistycznych produktów do indywidualnego połączenia zamieniono na jeden zawierający z góry zdefiniowaną ilość mikro i makro składników. Uproszczono również dawkowanie do prostej instrukcji mówiącej ile miarek proszku należy wsypać do shakera aby uzyskać odpowiednik jednego posiłku. Na końcu zdecydowano, że główną potrzebą, jaka zostanie zaadresowana, będzie brak czasu, a grupą docelową zapracowane osoby z większych miast, nie mające przestrzeni na przygotowanie pełnowartościowego posiłku. W ten sposób na rynek zawitały diety proszkowe reklamowane w miejscach zupełnie nie adresowanych do sportowców. Za główny kanał dystrybucji obrano zaś kanał cyfrowy, gdyż jest to podstawowe źródło informacji dla zidentyfikowanej grupy docelowej - wyjaśnia nam wicedyrektor w zespole Retail & Consumer PwC Polska.

Proszek jest szybki i ekonomiczny

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu segmentu diet w proszku propozycja wartości stawiająca na szybkość, wygodę i zdrowie kosztem przyjemności z jedzenia okazała się być niezwykle kusząca dla licznej grupy konsumentów intensywnie pracujących i często łączących trudy pracy z obowiązkami rodzicielskimi.

- Chroniczny brak czasu w połączeniu z rosnącym trendem dbania o swoje zdrowie sprawił, że coraz więcej konsumentów zaczęło poszukiwać alternatyw dla obecnych sposobów zaspokajania głodu. W efekcie dietom w proszku przyszło się mierzyć z przekąskami podjadanymi przy biurku, lunchami zamawianymi do pracy oraz dietami pudełkowymi. Zestawiając ofertę posiłków w proszku ze wspomnianymi alternatywami okazuje się, że diety w proszku górują nad niezdrowymi przekąskami dostarczeniem do organizmu zdrowszych źródeł energii. Lunche zamawiane do biura pokonują szybkością dostarczenia składników odżywczych i bezproblemowością związaną z procesem zamawiania, rozliczania i odbioru posiłku. Natomiast z dietami pudełkowymi wygrywają łatwością transportu oraz brakiem konieczności podgrzewania i przechowywania w lodówce. Dokładając do powyższego element ceny, pozwalający na komunikowanie wartości pojedynczego posiłku na poziomie kilku złotych, podczas gdy przekąska w drodze w postacie hot-doga bądź kanapki kosztuje zwykle kilkanaście złotych, pojedynczy posiłek w diecie pudełkowej 15-20 zł, a lunch z restauracji nierzadko ponad 30 zł, okazuje się, że jest to też najbardziej ekonomicznie opłacalna opcja. Przestaje być więc istotny fakt, że podobny posiłek skonstruowany ze specjalistycznych odżywek kulturystycznych kosztowałby połowę tej ceny - podkreśla Maciej Bazyl.

Ekspert podsumowuje, że pełnowartościowe posiłki w proszku na dobre zawitały na nasz rynek szybko zyskując rozpoznawalność wśród swojej główne grupy docelowej. Tworzą idealną propozycję wartości dla zabieganej części naszego społeczeństwa, nie mającej czasu na zjedzenie pełnego posiłku i traktującej odżywianie w sposób bardzo funkcyjny. W praktyce pozwalają zapomnieć o konieczności odżywiania się, a kiedy nasza fizjologia sama da o sobie znać pozwalają w sposób ekonomiczny, szybki oraz względnie zdrowy zaspokoić głód i szybko wrócić do bieżących zadań. Mimo że nie sądzę, by diety w proszku stały się kiedykolwiek głównym sposobem odżywiania dla znacznej części naszego społeczeństwa, ten jeden do dwóch posiłków dziennie dla kilkunastu procent raczej zamożnych Polaków stanowi wystarczająco atrakcyjny rynek, abyśmy w najbliższych latach byli świadkami pojawiania się kolejnych producentów takich rozwiązań. Widok kolegi z biurka obok pijącego shake’a stanie się codziennością w szklanych biurowcach. Wraz ze wzrostem penetracji rynku spodziewam się również innowacji w kanałach dystrybucji i pojawiania się posiłków w proszku, czy to w postacie saszetek na jeden posiłek, czy większych pudełek na kilka posiłków do oferty asortymentowej sklepów osiedlowych, kafeterii w biurowcach, automatów vendingowych, bądź nawet szafek z przekąskami dla pracowników w wybranych korporacjach.