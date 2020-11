Andrzej Gantner, PFPŻ: Producenci żywności potrzebują dobrych warunków do funkcjonowania

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. PTWP

Na razie nasz przemysł spożywczy wciąż ma przewagi konkurencyjne, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Dlatego powinniśmy nadal budować konkurencyjność naszej żywności, np. kształtując jej wizerunek jako wolnej od zanieczyszczeń. Jeśli jednak chcemy być konkurencyjni, np. w eksporcie, polskie firmy muszą mieć dobre warunki do funkcjonowania i nie mogą doświadczać ciągle nowych obciążeń. A takie wciąż się pojawiają – mówił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Polski rząd od wielu lat robi wszystko, by produkcja żywności nie była tania. Mamy wysyp różnego rodzaju podatków. Dlatego konkurencyjność naszych produktów może spadać – ostrzegał Andrzej Gantner podczas sesji „Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej”.

Jego zdaniem to, na co możemy postawić jako producent żywności to jakość i bezpieczeństwo, związane nie tylko z koronawirusem, ale też z zanieczyszczeniem środowiska. Nasza żywność jest bowiem postrzegana na świecie jako wolna od zanieczyszczeń.

Przeczytaj także: Wręczono Nagrody Rynku Spożywczego 2020

Andrzej Gantner uważa, że w tej sytuacji musimy się zastanowić, czy chcemy być identyfikowani wyłącznie z takimi, prozdrowotnymi produktami?

- Liczba ludności na świecie rośnie i zapotrzebowanie na żywność rośnie z miesiąca na miesiąc. Pytanie, czy chcemy być producentem masowym czy wyrafinowanym? Myślę, że należy tu wypośrodkować – mówił dyrektor generalny PFPŻ. - Tradycyjne smaki, żywność wygodna, funkcjonalna, rzeczy związane z ekologią - to obszary, w których możemy budować przyszłe przewagi. Przyszłe, bo wciąż takiej żywności produkujemy bardzo mało – dodał.

Zauważył, że aby zwiększyć produkcję żywności prozdrowotnej, potrzebne byłoby przebudowanie całego sektora produkcyjnego, a także poważne zmiany strukturalne, także związane z pozyskiwaniem surowca ekologicznego. - Zgadzam się z premierem Gowinem, że przemysł spożywczy będzie musiał przejść rewolucję technologiczną - powiedział.

- Na razie mamy wciąż przewagi, np. w eksporcie, który wciąż rośnie. Musimy jednak mieć świadomość, że eksport na nasz największy rynek – Unii Europejskiej - zatrzymał się, rośnie tylko eksport do krajów trzecich. Poza tym, czekają nas duże zmiany na poziomie Unii, takie jak Brexit. Przed nami zatem potężne wyzwania – mówił Andrzej Gantner.

- Jeśli chcemy być nadal konkurencyjni w eksporcie, polskie firmy muszą mieć dobre warunki do funkcjonowania. Nie mogą doświadczać ciągle nowych obciążeń. A takie wciąż się pojawiają – dodał.

We wtorek 3 listopada ruszył Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).