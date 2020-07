APCOA obsłuży parkingi przy sklepach Aldi

ALDI optymalizuje funkcjonowanie systemów parkingowych. Od 6 lipca sieć będzie współpracowała tylko z jednym operatorem, będzie nim firma APCOA. Na parkingach sieci obsługiwanych przez APCOA będzie działała też specjalna aplikacja mobilna umożliwiające m.in. opłacanie parkowania bez pobierania biletu.

ALDI wprowadziło na swoich parkingach systemy parkingowe na przełomie 2017 i 2018. Od ubiegłego roku nadzór nad parkingami przy sklepach sprawowały dwie firmy, które przyjęły jeden spójny system zarządzania. Teraz ALDI podjęło decyzję o kontynuowaniu współpracy tylko z jednym operatorem parkingów, którym będzie firma APCOA.



- Powtarzające się uwagi dotyczące nieprawidłowości w naliczaniu opłat za postój na parkingach wybranych sklepów sieci, stały się dla nas sygnałem do dokładniejszego przyjrzenia się pracy operatorów na naszych parkingach – mówi Agnieszka Musioł, Kierownik ds. Zarządzania Obiektami ALDI Polska. – W wyniku analizy zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy tylko z firmą APCOA, której sposób świadczenia usług nie budził żadnych zastrzeżeń – dodaje.

W związku z wprowadzonymi zmianami przy sklepach ALDI pojawi się kolejne udogodnienie - opłaty za parkowanie dokonać będzie można również przy pomocy specjalnej aplikacji mobilnej APCOA Flow. Aplikacja ta pozwala na korzystanie z parkingu bez konieczności pobierania biletu – wystarczy zaznaczyć czas parkowania i rozpocząć sesję, a aplikacja sama pobierze odpowiednią opłatę.



Do tej pory firma APCOA odpowiadała za systemy parkingowe przy sklepach sieci na północy kraju, a także w rejonie Dolnego Śląska i województwa opolskiego. Teraz pod nadzorem operatora znajdzie się 38 płatnych parkingów przy sklepach ALDI.



Zmiany operatora nie wpłyną na znany już klientom system naliczania opłat za postój na parkingu. Tak jak dotychczas, w każdym sklepie ALDI objętym systemem parkingowy, pierwsza godzina postoju będzie bezpłatna, pod warunkiem pobrania biletu i umieszczenia go za przednią szybą w widocznym z zewnątrz miejscu lub po uruchomieniu sesji w aplikacji mobilnej.Jak wskazują wewnętrzne analizy sieci, godzina to optymalny czas potrzebny na zrobienie zakupów. Każda kolejna godzina podlega opłacie w wysokości 4 zł.