Apikacja Bonus E.Leclerc z nowymi funkcjonalnościami

Specjalne kupony rabatowe i oferty oraz możliwość korzystania z karty lojalnościowej – o te funkcje została wzbogacona aplikacja Bonus E.Leclerc. Od 19 sierpnia można z niej korzystać w niemal wszystkich sklepach marki.

Aplikacja pozwala na użytkowanie karty lojalnościowej z poziomu smartfona, co otwiera dostęp do kuponów rabatowych. Sklep w Stalowej Woli dołączy do programu wkrótce.

– Nowe funkcjonalności Bonus E.Leclerc to wszystkie informacje o ofercie i promocjach w jednym miejscu. To ważny krok w kierunku poprawy komfortu zakupów i technologicznego rozwoju naszej grupy – podkreśla Patrycja Sienkiewicz-Nowak, dyrektor handlowy E.Leclerc.

Aplikacja umożliwia także przeglądanie gazetek poszczególnych sklepów oraz listy wszystkich placówek wraz z godzinami ich otwarcia czy informacją o aktualnych cenach na stacjach paliw. Zawiera ona także historię zakupów i dostęp do paragonów w wersji cyfrowej. Dodatkowo w sekcji „Kuchnia E.Leclerc” znajduje się baza inspiracji kulinarnych dla użytkowników aplikacji.

Aplikację Bonus E.Leclerc można pobrać w Google Play i App Store.