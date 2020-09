Artur Soboń nie będzie się już zajmował Narodowym Holdingiem Spożywczym

Wiceminister Artur Soboń zostawia Narodowy Holding Spożywczy i bierze się za górnictwo - podaje money.pl

Soboń od jakiegoś czasu nie miał już serca do zajmowania się Narodowym Holdingiem Spożywczym czy Krajową Grupą Spożywczą.

O tym projekcie zrobiło się cicho, za to Soboń pozuje do zdjęć z ministrem Jackiem Sasinem podczas wizyt na Śląsku. Ostatnio wyjaśniło się dlaczego – został powołany przez premiera na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

