Atut Myszków z pozwoleniem na budowę. Lidl najemcą

Atut Myszków na powierzchni 11 tys. mkw. zaoferuje kilkadziesiąt lokali handlowo-usługowych z wejściami bezpośrednio z parkingu. W ramach inwestycji powstanie także Lidl, restauracja McDonald’s, stacja paliw oraz obiekt DIY o powierzchni ok. 3 tys. mkw. Na miejscu będzie dostępnych 550 miejsc parkingowych, a cały projekt obejmie teren inwestycyjny o powierzchni o 6,4 ha.

Lokalizacja obiektu to centrum miasta, w pobliżu skrzyżowania ul. Kazimierza Pułaskiego z ul. Jesionową, na terenie katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Bezpośrednio przy inwestycji przebiegać będzie obwodnica zapewniająca sprawny dojazd z Częstochowy i Katowic oraz droga wojewódzka nr 793, która łączy Myszków z miejscowością Żarki i ułatwia dojazd do innych miejscowości m.in. Zawiercia czy Siewierza.

Inwestorem obiektu jest spółka Atut Myszków Za jego komercjalizację odpowiada BOIG Property Consulting. Otwarcie planowane jest w połowie 2023 r.

Centra handlowe Atut należą do holdingu spółek KG Group specjalizujących się w rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Do tej pory firma uruchomiła 7 obiektów tego typu: Atut Pruszków, Atut Węgrzce, Atut Grażyny, Atut Ruczaj, Atut Złocień, Atut Bełchatów oraz Atut Bielany.