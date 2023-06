Auchan Go. Nowy bezobsługowy format rozrośnie się do 40 placówek (zdjęcia)

Sieć Auchan Polska uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny sklep innowacyjnego konceptu Auchan GO. Nowy, bezobsługowy sklep czynny jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Oferuje przy tym typową dla sieci ofertę, także produktów świeżych. Partnerem strategicznym projektu jest firma Trigo. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym sklep Auchan Go został w pełni otwarty dla konsumentów, po udanych testach konceptu przeprowadzonych we Francji.

Na powierzchni 75 mkw. zakupy może robić równocześnie nawet do 30 klientów. W ofercie sklepu wśród ponad 1 000 produktów znajdą m.in. przekąski, kanapki, sushi, pieczywo, napoje, nabiał, sery, mrożonki, produkty BIO, artykuły garmażeryjne, a także przemysłowe. Oferta produktów świeżych to mięsa, wędliny oraz owoce. W nowym Auchan GO kupić można także świeżo zaparzoną kawę. Ponad 40% oferty sklepu to produkty marek własnych Auchan, w tym produkty z logo Pewni Dobrego.

Auchan Go - bezobsługowy format, fot. mat. pras.

Jak zrobić zakupy w Auchan Go?

Klient wchodzi do sklepu przy pomocy karty płatniczej, wybiera produkty i wychodzi. Płatność zostanie automatycznie naliczona i pobrana z karty po wyjściu ze sklepu.

Krok 1 - rejestracja za pomocą telefonu lub karty płatniczej

Krok 2 - wejście do sklepu i wybór produktów

Krok 3 - po wyjściu ze sklepu paragon zostanie przesłany na telefon

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupach w Auchan Go?

Jeśli klient się rozmyśli, powinien odłożyć produkt na miejsce. Jeśli odłoży go gdzie indziej, rachunek zostanie obciążony zakupem tego produktu.

Przy zakupach w grupie obowiązuje zasada ,,jedna karta płatnicza to jeden rachunek". Należy upewnić się, że wszyscy razem opuścili sklep.

W sklepie mogą przebywać inni kupujący. Nie należy podawać im żadnego produktu, ponieważ wówczas zostanie on doliczony do rachunku podającego.

Po zakończeniu zakupów trzeba pamiętać, aby zamknąć za sobą drzwi sklepu. Jeśli klient ich nie zamknie, zapłaci za zakupy każdej osoby, która wejdzie po nim.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.

Auchan Go - bezosbługowy sklep już w Warszawie, fot. mat. pras.