Auchan i Leroy Merlin tracą sprzedażowo i wizerunkowo. Warto być przyzwoitym

- Warto być przyzwoitym. Także w biznesie. To że marki takie jak Auchan czy Leroy Merlin już tracą sprzedażowo i wizerunkowo widać w badaniach. I niech tracą. Ja chciałbym, żeby tak jak nie wychodzą z rynku rosyjskiego, niedługo wyszły z naszego lokalnego rynku. Bo w takim momencie w historii świata tak zwane wartości, które korporacje zapisują sobie na slajdach w PowerPoincie są obnażane bez litości przez ich działania. Solidarność i potępienie zbrodni rosyjskiej powinno teraz być nie tylko w gestach, ale i w czynach każdej firmy i marki. A świadomy konsument dwa razy zastanowi się, czy sięgnie jeszcze raz po majonez Winiary, płatki Nestle czy nie podejdzie kawałek dalej do sklepu omijając z daleka Auchan, bez wypicia wcześniej kawy Nespresso - uważa nasz rozmówca.

Polscy pracownicy bojkotowanych sieci w trudnej sytuacji

W trudnej sytuacji znalazły się polskie oddziały popularnych sieci, które wciąż działają w Rosji. Z hejtem mierzą się często także ich pracownicy. Czy słusznie? - Pracownicy w Polsce - no cóż, teraz jest najlepszy moment na weryfikację swoich pracodawców? Korporacji z myśleniem z lat 90-tych. Sprawdzenie, czy to co mówili kiedyś o wartościach, ma przełożenie na praktykę działań w czasie wojny. I to nie dotyczy działań pracowniczych - tym marka nie ma co się chwalić, bo to inicjatywa ludzi, nie marki. Porównania do hipokryzji naszego rządu przypisującego sobie nasz zryw w pomocy Ukrainie, aż cisną się na usta. I tutaj zachęcałbym jednak do większego wyczucia w komentowaniu ich obecnej sytuacji na naszym rynku. To nie oni decydują o polityce korporacji, a oderwane od rzeczywistości na Ukrainie i uwikłane w interesy ze zbrodniczym reżimem zarządy o moralności masowego mordercy - w mocnych słowach podsumowuje aktualna sytuację Wojtek Walczak.