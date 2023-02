Auchan, Leroy Merlin i Decathlon - czy bojkot popsuł im szyki?

Auchan, Leroy Merlin i Decathlon zostały w Rosji. Jak to wpływa na zakupy Polaków?



– PanParagon to aplikacja, w której oprócz wyszukiwania promocji można przechowywać paragony w formie elektronicznej. Sprawdziliśmy okres, który obejmuje prawie cały rok: od 19 lutego 2022 do 11 lutego 2023 – informuje Antonina Grzelak z aplikacji do przechowywania dowodów zakupów PanParagon.

Podobnie jak w poprzednich edycjach eksperci ujęli soboty, czyli najbardziej zakupowe dni tygodnia. Dane przedstawiają procent liczby paragonów z poszczególnych sklepów w stosunku do liczby wszystkich paragonów dodanych do aplikacji PanParagon.

Krótkodystansowe postanowienia bojkotu

– Większość polskich konsumentów przystąpiła do bojkotu, ale tylko przez krótki czas i tylko dwóch sieci handlowych: Auchan oraz Decathlon. Największy spadek w częstotliwości zakupów zauważalny był w pierwszej fazie nawoływania do bojkotu, czyli od 19 marca 2022 roku. W przypadku Decathlona obniżona aktywność zakupowa trwała około 3 tygodnie, natomiast w Auchan nieco dłużej: około 5 tygodni – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Po paragonach pochodzących z sieci sklepów budowlanych Leroy Merlin nie widać większych działań bojkotujących. Częstotliwość zakupów z małymi wyjątkami przez cały rok była mniej więcej wyrównana – dodaje.

Auchan - letnia odwilż trwa do końca zimy

Działania bojkotujące są najbardziej widoczne na przykładzie sieci Auchan. W pierwszej fazie bojkotu aktywność zakupowa w tych sklepach zmalała o około połowę w porównaniu do dni poprzedzających wybuch wojny. Jednak wraz z początkiem czerwca polscy konsumenci wrócili na zakupy do tej sieci i przez kolejne miesiące kontynuowali je na mniej więcej podobnym poziomie. Co więcej, 21 stycznia i 11 lutego odsetek dodanych do aplikacji paragonów z tej sieci był nawet wyższy od wyników poprzedzających wybuch wojny w Ukrainie.

Kto najbardziej stracił na bojkocie? Auchan, Leroy Merlin czy Decathlon?

Zakupy Polaków w bojkotowanych sklepach, PanParagon

Decathlon rozkwitł latem

W przypadku sklepów Decathlon, po paragonach widać sezonowość branży sportowej i turystycznej. W okresie letnim, od maja do września, eksperci odnotowali wzmożone zakupy w tej sieci handlowej. Ich intensywność osłabła wraz z nadejściem zimy. Warto zauważyć, że od października do listopada odsetek zakupów był w tej sieci porównywalny do początkowej fazy bojkotu. Miejmy jednak na uwadze, że nawoływanie do zaprzestania zakupów w tej sieci miało miejsce wiosną, kiedy to popyt na rzeczy sportowe i turystyczne wzrasta. Na tej podstawie można potwierdzić, że wzmożone działania bojkotujące sieć Decathlon faktycznie miały miejsce.

Dlaczego bojkot osłabł na sile?

– Szalejąca inflacja, rosnące ceny czy ograniczona dostępność niektórych produktów to realne problemy, którym każdego dnia musimy stawiać czoła. Polacy szukają oszczędności już w każdej sferze życia, a sieć sklepów Auchan może kusić preferencyjnymi cenami. Spore znaczenie ma również specyfika branży, na której może zyskiwać Leroy Merlin. Kryzys skutecznie ogranicza dostępność wielu produktów budowlanych i z tego powodu polscy konsumenci mogą zwracać mniejszą uwagę na to czy dana sieć znajduje się na tzw. liście wstydu. Ważny jest też unikalny asortyment, w czym dużą przewagę rynkową ma Decathlon. Te wszystkie czynniki mogą niestety powodować osłabienie działań bojkotujących sieci, które pomimo trwającej wojny pozostały lub długo były obecne na terenie Rosji – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon..

Czy rocznica wybuchu wojny w Ukrainie i kolejna afera związana z siecią Auchan przypomni Polakom o bojkocie?