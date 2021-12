Auchan ma 12 sklepów franczyzowych, do 2025 r. chce mieć ich 300

Obydwa sklepy wyróżnia nowy, mniejszy format sklepów osiedlowych – około 200 m2 powierzchni handlowej. Oferta produktowa zbudowana została w oparciu o lokalne potrzeby i oczekiwania – klienci znajdą tu ponad 4000 artykułów spożywczych, środków czystości i kosmetyków oraz podstawowych artykułów przemysłowych.

Z badań przeprowadzonych przez Auchan na polskim rynku w maju tego roku wynika, że dla klientów sieci ważne są m.in. dostępność produktów wysokiej jakości (89%), duża i urozmaicona oferta produktów (87%), oraz niewielka odległość sklepu od domu (85%). Duża grupa respondentów zwraca również uwagę na dostępność kas samoobsługowych (80%).

- Klienci chętnie robią zakupy blisko domu, bo oszczędzają czas, redukują dojazdy i ułatwiają sobie organizację dnia. Auchan chce być bliżej klientów, stąd nasze inwestycje w rozwój formatu sklepów osiedlowych. Dzisiaj otwarte sklepy w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Sobótce to najmniejsze nasze sklepy tego formatu. Wychodzimy również naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Ofertę produktową sklepów Moje Auchan dostosowujemy do potrzeb lokalnych społeczności. Jesteśmy przekonani, że klienci docenią szeroki wybór potrzebnych im produktów w niskich cenach – mówi David Lovera, dyrektor ds. franczyzy w Auchan Retail Polska. Widzimy również duże zapotrzebowanie na tego typu partnerstwo ze strony franczyzobiorców, co zauważyliśmy podczas naszego udziału w ostatnich targach franczyzy – dodaje D. Lovera.

Partnerem franczyzowym jest firma Mirfex Sp.j.

Auchan Retail Polska posiada obecnie 12 sklepów franczyzowych, do 2025 r. plany firmy zakładają posiadanie 300 sklepów tego typu.