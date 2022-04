Auchan ma w Rosji ponad 11 proc. wszystkich swoich sklepów

Na koniec 2021 roku Grupa Auchan prowadziła 2,060 sklepów: 687 we Francji, 307 w Hiszpanii, 117 w Portugalii, 18 w Luxemburgu, 125 w Polsce, 30 na Węgrzech, 446 w Rumunii, 231 w Rosji, 40 na Ukrainie, 1 w Tadżykistanie, 22 na Tajwanie, 36 w Senegalu, 58 (pozostałe).

Centralna i Wschodnia Europa odpowiadaja za 19 proc. przychodów firmy, Zachodnia Europa to 28 proc., 53 proc. Francja, 1 proc. pozostałe.

Przeczytaj także: GSK wstrzymuje sprzedaż witamin i suplementów diety do Rosji

Auchan Retail zanotował w 2021 roku 30,5 mld euro obrotu, co oznaczało spadek o 1 proc. We Francji sieć zanotowała przychody na poziomie 16,2 mld euro, co jest wynikiem o 2,6 proc. gorszym niż przed rokiem. Portal podkreśla jednak, że prawie 40 proc. spadku sprzedaży we francuskich hipermarketach pochodzi z dwudziestu sklepów w pobliżu granicy, które bardzo ucierpiały z powodu braku zagranicznych kupujących. To efekt pandemii.

Sieć zanotowała mocny spadek zysku netto – z 678 do 344 mln euro.