Auchan Polska będzie sprzedawać używaną odzież znanych marek

Koncept Nowe Życie by Auchan wpisuje się w strategię CRS określoną w projekcie #Auchan 2022, fot. materiały prasowe

Realizując swoją strategię CSR, Auchan Retail Polska wprowadza testowy projekt - Nowe Życie by Auchan oparty na gospodarce obiegu zamkniętego.







W pięciu hipermarketach sieci na terenie Polski klienci mogą, oprócz dostępnych już kolekcji odzieżowych, takich jak np. marki własnej InExtenso, kupić używane, sprawdzone, czyste i posortowane ubrania innych, znanych marek w opcji “second hand” w atrakcyjnych cenach. W ten sposób firma potwierdza swoje zaangażowanie i promowanie zrównoważonego stylu życia. Projekt realizowany jest we współpracy z francuską firmą Patatam, specjalizującą się w odzyskiwaniu i sprzedaży odzieży używanej.

Filary CSR w Auchan

Koncept Nowe Życie by Auchan wpisuje się w strategię CRS określoną w projekcie #Auchan 2022. Poprzez partnerstwo z Patatam, nawiązane we Francji w lutym 2020 roku, Auchan Retail dąży do osiągnięcia następujących celów:

- spełnienia nowych oczekiwań konsumentów poprzez włączenie się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i udostępnienie oferty produktów używanych

- zmniejszenie wpływu na emisję dwutlenku węgla poprzez ofertę tekstyliów używanych odświeżenie oferty proponowanej w hipermarketach poprzez współpracę ze specjalistami, którzy wraz z klientami przyczyniają się do odpowiedzialnego podejścia w konsumpcji

W ramach projektu dostępne są ubrania takich marek jak: Tommy Hilfiger, Guess, Ralph Lauren, Calvin Klein, H&M, Pepe Jeans, Mango, Zara, Nike, Adidas, Abercrombie&Fitch, Jules oraz Massimo Dutti. Oferta Nowe Życie by Auchan obejmuje odzież damską, męską i dziecięcą, w tym: t-shirty, sukienki, spódnice, spodenki, szorty, spodnie, koszulki polo, koszule, bluzki, kombinezony i bluzy. Ceny kształtują się od 7 do 35 zł w zależności od grupy produktów.

- Musimy pamiętać, że tylko niewielki procent tekstyliów na całym świecie jest poddawanych recyklingowi. Polscy klienci coraz częściej chcą mieć realny wpływ na środowisko np. poprzez dłuższe użytkowanie produktów, dokonują świadomych wyborów, także na modę patrzą pod kątem ekologii. Możliwość kupienia używanej odzieży znanych i cenionych marek idealnie wpisuje się w ten trend. Koncept Nowe Życie by Auchan to także ważny element strategii Auchan 2022. Wierzymy, że nasi klienci pozytywnie przyjmą naszą propozycję, pierwsze opinie są bardzo zachęcające – mówi Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska.

Projekt Nowe Życie by Auchan jest obecnie realizowany pilotażowo w pięciu hipermarketach: Warszawa Jubilerska, Warszawa Wola, Katowice Reńców, Kraków Bronowice i Kraków Bora. W planach możliwe poszerzenie projektu na kolejne hipermarkety w 2 połowie roku.