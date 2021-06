Auchan potrzebuje nowego otwarcia?

Ceny Auchan w porównaniu do dyskontów ma często niższe na stałe. W koszykach wygrywają. Ludzie to widzą.

CK 2021-06-22 14:37:03

Do Byłego Klienta Auchan i całej reszty.







Problemem Auchan w Polsce jest to, że nigdy nie potrafili rozwijać się na czas. Wybudowanie nowego sklepu zajmowało im dużo czasu. W Kielcach mieli się otworzyć w Dyminach. Mijały lata i nic. Przejęli Real i pojawili się w Kielcach. Sklep ma bardzo dużo towaru, jednak jego ceny nie są już atrakcyjne. Sam wystrój sklepu też nie pasuje do dzisiejszych czasów. Marka własną nie zachęca do jej kupowania. Brakuje towarów z regionu, dobrego mięsa, czy wędlin. Ryb nikt im nie kupuje i tylko śmierdzi od nich. Ulotek reklamowych na osiedlach brak. Czasami sobie przypominają i coś dadzą. Bilbordów w mieście też nie ma. Lokalizacja też słaba, bo daleko od centrum. Z Biedronką nie mają szans. W Kielcach brakuje mi Carrefour. Mógłby wejść do Galerii Echo za Tesco. Auchan przegrał tak jak Tesco.