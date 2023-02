Auchan przegrywa z Kauflandem i Lidlem wyścig o najtańsze zakupy

https://www.dlahandlu.pl/koszyk/rodzaj/hipermarkety,0,1.html

Ceny w Kauflandzie

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 385-386 zł. W grudniu 2022 r. ceny wahały się od 376-378 zł. Oznacza to wzrost cen o ok. 10 zł na przestrzeni ostanich dwóch miesięcy. Rok temu podobne zakupy w Kauflandzie kosztowały ok. 296-297 zł. Oznacza to, że podwyżki w tej sieci rdr. sięgnęły 90 zł, czyli 30 proc. To pozwoliło Kauflandowi na wysforowanie się na 1. miejsce na liście najtańszych sklepów w lutym br. W Kauflandzie potaniało masło, podrożała kawa, pieczarki i pomidory. Paprykę sieć oferowała w cenie 13 zł za kg.

Jakie ceny w Auchan?

W lutym Auchan proponuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie od 382 zł w Lublinie do 394 zł na Górnym Śląsku. Jeszcze w grudniu za podobne zakupy płaciliśmy od 356 do 358 zł w zależności od miasta. To oznacza skok cen o 30-35 zł. W porównaniu z lutym 2022 roku, gdy płaciliśmy ok. 285 zł, zakupy w Auchan są o 105-110 zł droższe. W procentach skok wyniósł ponad 35 proc. Choć w Auchan potaniało masło i margaryna, a podrożał ketchup i schab, to produktem, który wywrócił stolik okazała się papryka. W lutym Auchan kosztowała już 23,99 zł, gdy jeszcze w grudniu kosztowała tutaj 12,99 zł za kg. U konkurencji była znacznie tańsza.

Ceny w Carrefourze



W Carrefour 50 produktów z Koszyka cen kosztuje obecnie od 410 do 420 zł w zależności od lokalnych promocji. Dwa miesiące temu był to koszt 400 zł a rok temu płaciliśmy ok. 310 zł. Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wydajemy, w tej samej sieci na te same produkty, 100 zł więcej. W Carrefourze podrożała kawa i olej i pomidory oraz papryka. Potaniały zaś jabłka i cytryny.

Ceny w E.Leclerc

E.Leclerc proponuje 50 produktów FMCG w cenie od 421 do 423 zł. W grudniu sieć oferowała podstawowe produkty w cenie od 406 do 412 zł w zależności od miasta. Oznacza to wzrost cen o ok. 15 zł na przestrzeni osstatnich dwóch miesięcy. Rok temu za podobny zestaw produktów płaciliśmy ok. 335 zł. Oznacza to wzrost cen o ok. 90 zł rdr. Tu także podrożała kawa i schab ale potaniało masło i mleko. Papryka zdrożła w dwa zimowe miesiące z 13 do 22 zł za kg.

Monitoring przeprowadzony w weekend 17-18 lutego 2023 roku przez ankieterów dlahandlu.pl. Badanie nie uwzględnia sklepów w Krakowie.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.