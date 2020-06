Auchan Retail zmniejsza ślad węglowy

Zgodnie z biznesplanem „Auchan 2022”, Auchan Retail konsekwentnie zmniejsza swój ślad węglowy. Firma ogłosiła podpisanie umów z trzema firmami - Voltalia, Boralex i Eurowatt - w celu zwiększenia dostaw zielonej energii elektrycznej (słonecznej i wiatrowej) do wszystkich lokalizacji we Francji do 2030 roku. Auchan Retail zapowiada także inwestycje w parki słoneczne.

Auchan Retail Francja we współpracy z Voltalia wybuduje dwa nowe parki słoneczne na południu kraju. Projekty powstaną na 69,5 hektara ziemi, a pierwszy z nich rozpocznie działalność już w przyszłym roku.

Po wycofaniu mechanizmu pomocy państwa, 2 z 13 farm wiatrowych zarządzanych przez Eurowatt i Boralex, zlokalizowane w Hauts-de-France i Centre-Val de Loire, będą działać do grudnia 2023 r. i zaopatrywać w energię sklepy i magazyny Auchan.