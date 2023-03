Auchan sprzedał te hipermarkety po decyzji UOKiK. Jak sobie radzą?

W roku 2015 spółka przejęła zarządzanie ośmioma hipermarketami zlokalizowanymi w miastach: Czeladź, Legnica, Wałbrzych, Rzeszów, Białystok, Szczecin, Bielsko-Biała i Sosnowiec. We wrześniu 2015 r. lokalizacje (poza lokalizacją w Sosnowcu) rozpoczęły działalność pod nową marką „bi1” należącą do Grupy Schiever we Francji. Ta spółka jest właścicielem niektóych obiektów, w których działają centra handlowe Auchan.

5,3 mln zł na budowę hipermarketu bi1 w Ełku

Rella Investments w 2021 r. przeznaczyła znaczące środki na modernizację i

rozwój obiektów. Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły w sumie 5 399 721,61 zł i dotyczyły głównie nowej lokalizacji w Ełku.

Supermarket wraz ze stacją paliw rozpoczął swoją działalność w lutym 2021 roku.

Spółka zapowiada, że chce otwierać nowe lokalizacje. Takie deklaracje składa od lat.

Przypomnijmy, Auchan, kupując od Grupy Metro sieć Real, został zobowiązany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do odsprzedaży 8 hipermarketów zewnętrznemu operatorowi. Francuzi ten warunek przyjęli, odstępując placówki firmie Schiever Polska. Firma oddała w zarządzanie sklepy, które zmieniły szyld na bi1.

Mapa hipermarketów bi1

Powstanie hipermarket bi1 w Żarach?

Natomiast spółka Schiever Polska (właściciel bi1) podczas roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2021 roku odnotowała zysk netto w wysokości 1 716 867,20 zł.

Spółka podała, że planuje rozpocząć inwestycję w postaci budowy hipermarketu na jednej ze swoich nieruchomości zlokalizowanej w Żarach. Ta informacja pojawiała się jednak też w poprzednich latach. Na razie nie słyszymy nic nowego o tej inwestycji.

Na kolejne lata obrotowe spółka planuje:

- utworzyć nowe lokalizacje,

- pozyskać innych partnerów biznesowych celem dynamizacji rozwoju istniejących stref handlowych.

W trakcie 2021 r. płynność finansowa spółki uległa znacznej poprawie. Spółka nie ma żadnych problemów z płynnością, a dane finansowe wskazują dobrą kondycję finansową.