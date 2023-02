Auchan w tych krajach został już ukarany. W Polsce UOKiK postawił zarzuty

UOKiK stawia zarzuty Auchan. Chodzi o opłaty za rozwożenie produktów

UOKiK od dawna przygląda się detalistom działającym w Polsce i nie waha się ich dyscyplinować za pomocą dużych kar. Urząd chce lepiej chronić wszystkich uczestników rynku.

Żądanie od dostawcy opłat za usługę rozwożenia produktów do placówek sklepowych z magazynu centralnego, pomimo że centralna logistyka stanowi jeden z filarów nowoczesnego kanału dystrybucji i sukcesu sieci handlowych, będąc tym samym naturalnym elementem ich modelu biznesu, to przykład nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Zarzut stosowania takich praktyk prezes UOKiK postawił spółce Auchan.

Auchan nierówno traktuje partnerów biznesowych

W działaniach przeanalizowanych w toku postępowania wyjaśniającego latach 2020-2021 przedsiębiorca obciążał kontrahentów kosztami transportu towarów z magazynów do poszczególnych marketów, przerzucając tym samym część kosztów prowadzenia własnej działalności podstawowej na dostawców. Ponadto, nie wszyscy dostawcy ponosili opłatę za transport. Niektórzy byli z niej zwolnieni, pomimo dostarczania towarów również do magazynów centralnych, co może świadczyć o nierównym traktowaniu partnerów.

- Dysproporcja w potencjale ekonomicznym nie może prowadzić do wykorzystywania silniejszej pozycji rynkowej do jednostronnego narzucania niekorzystnych warunków handlowych słabszej stronie kontraktu, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom oraz rolnikom. Pobieranie od dostawców opłat jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy usługi wykonywane przez sieć mają dla kontrahentów realną wartość. W innych sytuacjach jest to sposób na przerzucanie własnych kosztów logistycznych na partnera handlowego i stanowi niezgodne z prawem nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UOKiK już wcześniej przyglądał się Auchan. W lipcu 2020 roku Urząd wszczął postępowanie wobec detalisty w związku z zaległościami w zapłacie faktur za dostawy produktów, a w lutym tego samego roku sprawdzał, czy sieć nieuczciwie nie wykorzystuje dostawców produktów takich jak mięso, owoce i warzywa.

Jaką karę może zapłacić Auchan

Nie znamy jeszcze wyników sieci za miniony rok, ale w 2021 roku przychody ze sprzedaży Auchan w Polsce wyniosły 11,2 mld zł. Sieć Auchan zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 222 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 321 mln zł. Kara wymierzona przez UOKiK może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu.

Auchan był karany na innych rynkach

Urząd antymonopolowy Portugalii (AdC) we wrześniu 2022 roku nałożył karę na Auchan za zmowę cenową, dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych. Wyniosła ona 0,6 mln euro.

Według Urzędu w trakcie śledztwa potwierdzono, że operatorzy placówek handlowych (w tym także Jeronimo Martins, Active Brands i Modelo Continente) za pośrednictwem dostawcy napojów alkoholowych porozumiewali się ze sobą w celu uzgodnienia takich samych cen produktów. Sieci handlowe ogłosiły, że nie zgadzają się z orzeczeniem urzędu, a jego decyzję zaskarżą do sądu.

W 2015 roku na miliard forintów (ok. 14 mln zł) kary skazał Auchan węgierski Urząd Konkurencji Gospodarczej (GVH). Powodem były nieuczciwe praktyki, które sieć miała stosować względem mniejszych węgierskich przedsiębiorstw, głównie dostawców produktów spożywczych. Zarzuty dotyczyły tzw. cen półkowych i gazetkowych. Nie była to pierwsza taka kara – wcześniej Auchan musiał zapłacić 20 mln forintów za sprzedaż czeskiego mleka poniżej kosztów zakupu surowca.