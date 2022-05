Auchan wyjdzie z Rosji? Detalista odpowiada twardo: NIE

Auchan Rosja odpowiedziało na pytanie Reutersa po tym, jak lokalne media zasugerowały, że może scedować kontrolę nad swoją lokalną działalnością na osobę trzecią.

Auchan wyjątkiem wśród zachodnich koncernów

Auchan, który ma około 30 000 pracowników, 231 sklepów i biznes internetowy w Rosji, jest rzadkim przykładem zachodniej firmy kontynuującej działalność w tym kraju po tym, jak 24 lutego Moskwa wysłała tysiące żołnierzy na Ukrainę.

Pod koniec marca Auchan poinformował, że planuje utrzymać swoją obecność w Rosji, co skłoniło Ukrainę do wezwania do bojkotu sieci, ponieważ globalne marki od McDonald's, Renault do Nike opuszczają kraj.

„Główną misją Auchan Retail Russia jest dostarczanie ludności wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach. Na chwilę obecną Auchan nie planuje żadnych zmian w swojej strategii ani w organizacji firmy jako całości” – powiedziała firma w środę.

Ambitne plany Auchan przed wybuchem wojny

Przed wybuchem konfliktu na Ukrainie Auchan planował do 2024 roku wydać ponad 20 miliardów rubli (340 milionów dolarów) na rozwój usług cyfrowych w Rosji, aby zwiększyć sprzedaż online w obliczu zwiększonej konkurencji ze strony rywali.