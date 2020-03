Auchan wypłaci pracownikom premię w wysokości 500 zł

My jakoś w zabkach tez robimy wszystko i staramy się żeby klient był zadowolony w tym trudnych czasach a i jakoś nam nikt nie da premni za narażenie swojego zdrowia i rodziny

Julcia 2020-03-25 17:48:43

Ciekawe jaką premie dostanie dyrekcja , czy też taką szczodrą? Dla mnie to jest śmiech na sali , ludzie ciężko pracują i narażają się , a dostaną jakieś ochłapy .Przecież ten gest to nie jest objaw dobrej woli , tylko efekt super obrotu którego do tej pory nigdy nie mieli .