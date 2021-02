Auchan z dowozem zakupów we Wrocławiu i 30 nowymi punktami odbioru w Polsce

fot. Auchan

Auchan Retail Polska rozwija usługi omnichannel i od 15 lutego br. na terenie Wrocławia wprowadza dostawy produktów zamówionych na stronie https://zakupy.auchan.pl/ bezpośrednio do domów konsumentów oraz płatności on-line. Ponadto Auchan otwiera 30 nowych punktów odbioru zakupów w 6 miastach, w których usługa click&collect dostępna jest od lipca ub. roku. Są to Wrocław, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Poznań oraz Łódź.

- Przewidujemy dalszy wzrost zainteresowania usługami click&collect dlatego stale inwestujemy w rozwiązania e-commerce i rozszerzamy nasze usługi – komentuje Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki, Klienta, Data, Digital, SI i Projektów Auchan Retail Polska.

Oferta produktowa obejmuje 8000 artykułów, w tym produkty świeże, także te na wagę, owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, kosmetyki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci oraz żywność dla zwierząt. Produkty zamówione na stronie https://zakupy.auchan.pl/ dostarczane będą przez sieć specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w 3 strefy temperaturowe.

Dostawy we Wrocławiu realizowane będą na terenie całego miasta, od godziny 8 do 22, przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty. Ponadto klienci z Wrocławia będą mogli odbierać artykuły zamówione poprzez opcję click&collect w 4 dodatkowych sklepach Auchan: Wrocław Korona, Wrocław Hubska, Wrocław Ustronie oraz Wrocław Zwycięska. Sklep wprowadza też opcję płatności online.

Nowe punkty odbioru zamówień click&collect Auchan uruchamia także w 4 sklepach w Krakowie, w 11 sklepach w Katowicach i aglomeracji katowickiej, w 5 sklepach w Trójmieście oraz po 3 sklepach w Poznaniu i w Łodzi. Klienci w tych miastach składając zamówienie w sklepie internetowym Auchan będą mogli również dokonać płatności online.

Od 2011 roku Auchan oferuje usługę Auchandirect.pl, w ramach której zakupy dostarczane są do domów klientów, do punktów odbioru znajdujących się w sklepach Auchan oraz do lodówkomatów na terenie Warszawy i okolic. Latem 2020 roku sieć nawiązała partnerstwo strategiczne z Glovo. Obecnie już 61 sklepów w 25 miastach Auchan w całej Polsce (hiper- i supermarkety) dostarcza produkty do klientów za pośrednictwem aplikacji Glovo.