Auchan z nowym magazynem w Lędzinach. Na potrzeby budowanej sieci convenience

fot. Auchan buduje nowy magazyn na Górnym Śląsku

Auchan Retail Polska uruchomi w regionie Górnego Śląska kolejny magazyn, który otwarty zostanie przy trasie ekspresowej S1, w nowopowstającym centrum logistycznym GLP w Lędzinach. To pierwszy etap transformacji infrastruktury logistycznej Auchan, zgodny z założeniami nowej strategii Supply Chain i Logistyki sieci. 54 tysiące mkw. powierzchni magazynowej i biurowej wybudowane zostanie z myślą o obsłudze produktów spożywczych, w tym wymagających specjalnych warunków produktów świeżych.

Nowy magazyn Auchan w GLP Park Lędziny stawiać będzie na współpracę z lokalnymi dostawcami, oferującymi lokalne produkty. Służyć będzie optymalizacji sieci dystrybucji firmy.

- Stawiamy na nowoczesne technologie, lepsze wykorzystanie budynku, bliskość zarówno dla naszych klientów, jak i dostawców – te elementy będą się powtarzały także

w kolejnych etapach tej restrukturyzacji. Jest to także część przygotowań do rozbudowy naszego nowego konceptu sklepów w formacie convenience pod marką Easy Auchan, realizowanego przy współpracy z bp. Pod tym względem to strategiczna dla nas lokalizacja – mówi Piotr Dopierała, dyrektor Supply Chain & Logistics w Auchan Retail Polska.

Magazyn Auchan wyróżni się wysokością składowania zwiększoną do 12 metrów oraz strefą kompletacji pogłębioną do 24 metrów, a więc dwukrotnie głębszą niż

w typowym magazynie. To także budynek przyjazny środowisku naturalnemu. Mamy tu dach przygotowany do instalacji paneli fotowoltaicznych, ładowarki samochodów elektrycznych,

a także ponadstandardową liczbę świetlików dachowych, co ograniczy zużycie światła sztucznego i umożliwi pracę w zdrowszych warunkach – mówi Christophe Brzeziński, Head of Technical Development w GLP Poland.

Prace koncepcyjne dotyczące nowego magazynu wspomagane były przez zespół firmy Graphene Partners, natomiast wybór konkretnej lokalizacji i dewelopera oraz proces zdefiniowania warunków współpracy między Auchan Retail Polska i GLP był ponownie realizowany przez firmę JLL.



Budowa magazynu będzie realizowana w dwóch etapach i ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 roku. Umowa wynajmu budynku przez Auchan Retail Polska podpisana została na 10 lat.