Auchan z ofertą pracy dla Ukraińców

Sieć poszukujemy pracowników, którzy w głównej mierze będą odpowiedzialni za rozmieszczanie produktów na półkach oraz dbanie o atrakcyjność ekspozycji towarów, czystość i higienę półek.

- Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób, które nie mówią po polsku, oferujemy zatrudnienie zarówno w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Chętni do pracy mogą wypełnić ankietę w języku ukraińskim lub zadzwonić na dedykowaną infolinię - komunikuje sieć.

Auchan wymienia dokumenty, który legalizują pobyt Ukraińców w Polsce i daje prawo do pracy, to m.in. wiza Schengen, decyzja w sprawie pobytu czasowego lub stałego wydana przez wojewodę (decyzja tymczasowa); decyzja o pobycie w celu ochrony międzynarodowej wydana przez naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców czy Karta Polaka.