Auchan z przecenionymi produktami dołącza do aplikacji To Good To Go

Auchan Retail Polska dołącza do grona partnerów aplikacji Too Good To Go. Od grudnia jej użytkownicy będą mogli zamawiać w Auchan specjalne paczki, w których każdego dnia znajdą się przecenione produkty o krótkich terminach przydatności.



Paczki dostępne w Auchan przez aplikację Too Good To Go podzielone zostały na trzy kategorie:

● Paczka Mix – znajdą się w niej różne produkty spożywcze

● Paczka Zieleniak – zawierająca owoce i warzywa

● Paczka Bistro – z kanapkami i sałatkami oraz produktami z cukierni

Wszystkie paczki mają charakter „niespodzianek”, ich skład zmieniać się będzie każdego dnia. Zamówienia będzie można odbierać w Punktach Obsługi Klienta. Produkty pakowane będą do papierowych toreb Too Good To Go lub do toreb przyniesionych przez klienta.

Zaczynamy pilotażowo – w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy – informuje Dorota Patejko z Auchan.