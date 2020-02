Auchan zamiast Intermarche, SPAR-a i Piotra i Pawła. 3 nowe sklepy w sieci

Auchan zastąpi SPAR, fot. materiały prasowe

W połowie lutego Auchan uruchomi franczyzowy sklep w Dobroszycach pod Wrocławiem. Placówka do niedawna działała w ramach franczyzy SPAR Polska (Bać-Pol). W sumie w lutym Auchan powiększy się o trzy placówki franczyzowe. Z kolei w Galerii Myślenickiej w Myślenicach zastąpiła Intermarche, a w PH Matarnia w Gdańsku - Piotra i Pawła.

Plany Auchan w zakresie franczyzy zakładają otwarcie w ciągu najbliższych 5 lat około 300 sklepów franczyzowych. Po pierwszych trzech otwarciach w regionie Warszawy, w lutym br. kolejne 3 sklepy franczyzowe pod logo Auchan Supermarket zostaną otwarte w Myślenicach, w Dobroszycach oraz w PH Gdańsk Matarnia. Tym samym na koniec lutego park sklepów franczyzowych powiększa się do 6 supermarketów i 2 hipermarketów.

Auchan Supermarket w Myślenicach: został otwarty 6 lutego br. Sklep znajduje się w Galerii Myślenickiej, a jego powierzchnia sprzedaży wynosi 1 100 m2. Sklep oferuje 15 000 referencji, stawia przede wszystkim na ofertę produktów świeżych i BIO. Tradycyjne działy: Mięso, Sery, Ryby, Drób - oferują codziennie świeże artykuły po promocyjnych cenach. Na klientów czeka ponad 200 miejsc parkingowych. Partnerem jest spółka GM POL kierowana przez panią Lucynę Gowin. Wcześniej od 2015 roku działał w tej lokalizacji sklep Intermarche, ale podobnie 11. zamkniętych w 2019 roku, został zlikwidowany.

Auchan Supermarket w Dobroszycach zostanie otwarty 18 lutego br. Sklep jest kierowany przez spółkę FTD Pająk. Spółka kieruje centrum handlowym wraz ze stacją paliw, restauracją oraz supermarketem. Sklep dysponuje 30 miejscami parkingowymi, znajduje się na wjeździe do miasta Dobroszyce, 20 km od Wrocławia. Sklep ma powierzchnię sprzedaży ponad 500 m2. Ekipa 16 osobowa ma ambicję obsługi około 1000 klientów dziennie. Sklep oferuje 10 500 referencji, przede wszystkim produkty lokalne, markę własną Auchan oraz świeże owoce i warzywa na wejściu do sklepu. Wcześniej w tej lokalizacji działał franczyzowy SPAR (Bać-Pol). Jak wynika ze strony internetowej SPAR Polska do sieci franczyzowej należy obecnie ok. 130 sklepów. W kwietniu 2019 r było ich jeszcze 243. Oznacza to, że w kilka miesięcy sieć skurczyła się o ponad 110 placówek.

Auchan Supermarket CH Gdańsk Matarnia otworzy się 27 lutego br. , jest zarządzany przez spółkę Delta Pomorze. Na 950 m2 powierzchni sprzedaży sklep oferuje 15 000 referencji, przede wszystkim marki własnej Auchan, jak również produktów świeżych, lokalnych i BIO. Sklep ma ambicję obsługiwania około 1500 klientów dziennie, ekipa liczy 25 pracowników. W tej lokalizacji z kolei działa sklep Piotra i Pawła, ale franczyzobiorca postanowił zmienić barwy handlowe.