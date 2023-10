Auchan zmienia paragony. Ma technologicznego partnera

Firma Auchan rozpoczęła intensywne przygotowania do implementacji rozwiązań umożliwiających integrację z KSeF.

Auchan gotowe na KSeF. Korzysta z rozwiązań Exorigo-Upos

Firma postanowiła w tym celu wykorzystać rozwiązanie SmartKSeF, stworzone przez Exorigo-Upos. Dla sieci sklepów jest to nie tylko aspekt wdrożenia nowego systemu e-fakturowania, ale także możliwość jednoczesnej optymalizacji oraz dostosowania swoich systemów i procedur do zachodzących zmian.

- Wdrożenie KSeF ma kluczowy wpływ na efektywne prowadzenie działalności biznesowej i dotyczy krytycznych procesów fakturowania – szczególnie istotnych w sektorze sprzedaży detalicznej. Dlatego też prowadzimy zaawansowane prace wdrożeniowe, do których realizacji zaprosiliśmy Exorigo-Upos, sprawdzonego partnera w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla branży retail - mówi Eric Delahousse, Dyrektor Finansowy w Auchan Polska.

Już w 2024 r. e-faktury staną się obowiązkowe dla wszystkich podatników w Polsce. Biorąc pod uwagę zakres zmian, jakie wprowadzenie KSeF wymaga, czas na przygotowanie się jest ograniczony. Fakturowanie to kluczowy proces biznesowy, a rozbudowany sposób komunikacji z rządowym rejestrem może stanowić wyzwanie. Dlatego aby zapewnić bezpieczne wdrożenie KSeF, do którego m.in. niezbędne są testy i często modyfikacje procesów wewnętrznych, potrzeba nawet kilku miesięcy.

Dla wielu podmiotów sprostanie tym zmianom jest dużym wyzwaniem. Dlatego na początku procesu przygotowawczego, ważne jest nie tylko zweryfikowanie wszystkich źródeł wystawiania faktur, ale przede wszystkim upewnienie się, czy firma jest gotowa do komunikacji z systemem rządowym. Dotyczy to zarówno dostępu do wszystkich wymaganych danych dla poszczególnych rodzajów faktur i przypadków biznesowych oraz możliwości bezpiecznego i efektywnego procesowania faktur niezależnie od dostępności KSeF. Aby to osiągnąć, konieczna będzie współpraca z wewnętrznym działem IT lub z zewnętrznym, zaufanym dostawcą usług.

Rozwiązanie SmartKSeF od Exorigo-Upos umożliwia integrację różnych systemów sprzedażowych i zakupowych. Dzięki temu cała komunikacja z rządowym systemem jest dostępna w jednym miejscu. Istotnym elementem rozwiązania jest również standaryzacja weryfikacji wystawianych dokumentów, która pozwala na wykrycie błędów na wczesnym etapie.

Dzięki SmartKSeF, firmy umożliwią swoim klientom na bieżąco weryfikację wystawionej faktury, a nabywcom towaru sprawdzenie statusu faktury w KSeF, niezależnie od etapu przetwarzania dokumentu.

Obowiązek e-fakturowania

- Wdrożenie obowiązkowego e-fakturowania niesie ze sobą wiele korzyści. To przede wszystkim usprawnienia obrotu gospodarczego poprzez wprowadzenie jednego standardu e-Faktury oraz ograniczenie papierowej dokumentacji. Jednakże należy pamiętać, że dla dużych podmiotów może to stanowić rewolucję i wymagać poważnych zmian w procesach i procedurach. Czasu na przygotowanie się faktycznie nie jest dużo, dlatego warto rozpocząć proces jego implementacji tak szybko, jak to będzie możliwe - podsumowuje Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.