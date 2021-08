Avison Young z nowym działem w Polsce

Od 1 sierpnia Avison Young będzie świadczyć swoim klientom usługi doradcze w zakresie wycen nieruchomości również w Polsce. Pozostałe usługi doradcze oferowane przez Avison Young na polskim rynku nieruchomości komercyjnych to obecnie doradztwo inwestycyjne i techniczne.

Nowym działem pokieruje Monika Bronicka, która obejmuje stanowisko Director, Head of Valuation and Advisory. Monika jest członkiem RICS, uznanym rzeczoznawcą i menedżerem z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wycen nieruchomości komercyjnych i usług doradczych w Polsce. Przed dołączeniem do Avison Young Monika pełniła funkcję Associate Director w dziale Valuation w Colliers International Poland.

Wraz z Moniką, do zespołu dołącza kolejna nowa osoba – Agnieszka Bogucka na stanowisku Valuer. Agnieszka jest doświadczonym analitykiem rynkowym i rzeczoznawcą, aktywnym na rynku nieruchomości od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w Colliers International Poland. Licencję Rzeczoznawcy Majątkowego uzyskała w 2015 roku. Agnieszka współpracowała z Moniką w Colliers, gdzie wspierała ją w przygotowywaniu operatów szacunkowych i raportów rynkowych.

Monika i Agnieszka będą pracować z Dariuszem Karaszewskim, który jest w Avison Young od 2017 roku i przez ostatnie 4 lata zajmował stanowisko Senior Consultant w dziale Investment. Dariusz od 2014 roku posiada licencję Rzeczoznawcy Majątkowego. Przed dołączeniem do Avison Young swoje doświadczenie zawodowe budował głównie w Colliers International Poland, pracując przez 6 lat w dziale Wycen i Doradztwa.

Avison Young będzie oferować kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz usług doradczych dla różnego typu nieruchomości komercyjnych, m.in. biur, nieruchomości magazynowych, mieszkaniowych, nieruchomości typu mixed use, nieruchomości handlowych, hotelowych, gruntów, projektów deweloperskich. Dział będzie opracowywać raporty z wycen, operaty szacunkowe, raporty typu desktop, raporty rynkowe, raporty doradcze w języku polskim i angielskim, w odpowiedzi na różne potrzeby klientów: dla celów wewnętrznych firmy, ubezpieczeniowych, związanych z transakcjami sprzedaży czy też sprawozdawczości finansowej.