Bać-Pol zmieni się w Hygiea Office?

Nowa nazwa

Zarząd BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji zwołał na 23 grudnia br. walne zgromadzenie wspólników. Jeden z porządków obrad mówi o podjęciu uchwały w sprawie zmiany art. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. Planowana zmiana polega na: "(....) Dotychczasowe brzmienie: Spółka jest prowadzona pod firmą: BAĆ-POL Spółka Akcyjna. Proponowane brzmienie to: Spółka jest prowadzona pod firmą: HYGIEA OFFICE Spółka Akcyjna.

Spis wierzytelności

15 listopada Sąd Rejonowy w Rzeszowie, podał, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy w stosunku do dłużnika BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji, nadzorca sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, a także pismem z dnia 6.10.2021 r. złożył uzupełnienie spisu wierzytelności spornych co do jednego wierzyciela w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych wraz z uzupełnieniem w przyśpieszonym postępowaniu układowym, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy - obejmuje wyłączenie wierzytelności objęte tym układem, a więc przysługujące wierzycielom zabezpieczonym na majątku dłużnika (hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach dłużnika), którzy nie wyrazili zgody na objęcie ich układem w toczącym się postępowaniu sanacyjnym. Dla pozostałych wierzycieli (nieposiadających wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika) aktualnym pozostaje spis wierzytelności złożony w postępowaniu sanacyjnym w stosunku do dłużnika BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie - podał sąd.

Firma nie złożyła jeszcze sprawozdania za 2020 r. W dokumencie za rok 2019 możemy przeczytać: ""(...) Działalność Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji w 2019 roku ograniczała się do roli spółki holdingowej zarządzającej aktywami w postaci udziałów kapitałowych w spółkach w ramach struktury Grupy (Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji – spółka dominująca, Marspol Grupa S.A. w restrukturyzacji, Serpol Sp. z o .o. w upadłości, Joker TNC S.A.). Zarządzanie Grupą na poziomie operacyjnym przybrało formę świadczenia usług księgowych i finansowych, IT, administracyjnych, kadrowych i płacowych oraz zarządczych poprzez udział kadry zarządczej Bać-Pol S.A. w organach zarządczych spółek zależnych. Spółka świadczy również usługi finansowo-kadrowe podmiotom niepowiązanym. Dodatkowo spółka Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji wynajmuje powierzchnie magazynowe i lokalowe podmiotom powiązanym i niepowiązanym."