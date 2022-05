Bain & Company: W handlu liczy się szybkość decyzji. Sieci nie mogą popełniać błędów

Aby chronić przychody i marże, zarówno producenci jak i sieci handlowe muszą dostosować swój model biznesowy do funkcjonowania w środowisku inflacyjnym.

Marki własne mają wpływ na to, jak klienci postrzegają daną sieć pod względem cenowym, a także mogą pomóc zwiększać rozpoznawalność danej sieci i wzmacniać lojalność jej klientów.

Istnieje górna granica udziału marki własnej, która jest różna dla różnych kategorii produktów.

Z punktu widzenia klientów, zakupy online z dostawą do domu to bardzo atrakcyjna propozycja wartości, natomiast dla graczy wyzwaniem jest sama ekonomika tego kanału – osiągnięcie progu rentowności jest często bardzo trudne.

Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zwłaszcza teraz, gdy sytuacja makroekonomiczna jest coraz bardziej wymagająca.

Inflacja rozpędza się



Ekonomiści przewidują, że ceny żywności mogą w tym roku wzrosnąć dwucyfrowo. Do tego dochodzi atmosfera niepewności związana z wojną w Ukrainie. Jak wpłynie to na zasobność portfeli Polaków i skłonność do oszczędzania?

Jak pokazują badania, już pod koniec zeszłego roku konsumenci obawiali się wzrostu cen, a wybuch wojny w Ukrainie jeszcze te obawy spotęgował. Nastroje konsumenckie nie są więc najlepsze i na razie nie widać czynników, które mogłyby to zmienić.

Wzrost inflacji w połączeniu ze wzrostem niepewności już odbija się negatywnie na popycie na dobra trwałego użytku takich jak sprzęt RTV i AGD, czy meble. Z drugiej strony, za sprawą napływu uchodźców z Ukrainy, w Polsce zwiększa się liczba konsumentów i rośnie popyt na towary pierwszej potrzeby. W efekcie, od wybuchu wojny wiodące sieci handlowe notują wzrost obrotów. Jeśli obywatele Ukrainy znajdą w Polsce zatrudnienie i będą mieli stałe przychody, to handel na tym bez wątpienia skorzysta.

Co mogłyby zrobić sieci handlowe, by uniknąć spadku przychodów oraz marży?

Wzrostu cen surowców i produktów zazwyczaj nie da się całkowicie przerzucić na klientów. Dlatego aby chronić przychody i marże, zarówno producenci jak i sieci handlowe muszą dostosować swój model biznesowy do funkcjonowania w środowisku inflacyjnym. To oznacza, że powinni stać się bardziej elastyczni, w sposób przemyślany kontrolować koszty i na bieżąco analizować zachowania konsumentów. Teraz decyzje trzeba podejmować szybko i nie można popełniać błędów. Sieci powinny więc być bardziej zwinne, w jeszcze większym stopniu wykorzystywać analitykę danych w takich obszarach jak zachowania klientów, konkurencji, dostawców czy rynków surowców. Działając szybko i proaktywnie sieci mogą np. w odpowiedni sposób zmieniać asortyment czy pozycjonowanie cenowe w porównaniu do konkurencji.

Marki własne na fali

Jakie znaczenie dla sieci handlowych mają marki własne?

Marki własne odgrywają coraz większą rolę w strategii sprzedażowej sieci handlowych. Przestały być tylko tańszymi zamiennikami towarów markowych, a stały się narzędziem do poszerzenia portfolio produktów. To m.in. popularność towarów sprzedawanych pod własną marką decyduje o sukcesie rynkowym sieci dyskontowych na polskim rynku.

Marki własne mają wpływ na to, jak klienci postrzegają daną sieć pod względem cenowym, a także mogą pomóc zwiększać rozpoznawalność danej sieci i wzmacniać lojalność jej klientów. Ponadto, dzięki wzmacnianiu marek własnych, sieci handlowe mogą poprawiać swoją pozycję negocjacyjną wobec dostawców i bardziej zdywersyfikować łańcuch dostaw.

Czy czeka nas sytuacja, w której marki własne będą głównym motorem wzrostu przychodów sieci?

Obecnie udział marek własnych sieci w koszyku zakupowym Polaków oscyluje w okolicy 20%, podczas gdy średnia europejska przekracza 30%. W Polsce jest więc przestrzeń do wzrostu. Już podczas pandemii nowe grupy klientów sięgnęły po produkty marek własnych ze względu na ich dostępność. Klienci przekonali się do tych artykułów, zobaczyli, że ich jakość nie odbiega od jakości produktów markowych, a zaletą jest niższa cena.

Teraz, gdy klienci stali się bardziej wrażliwi cenowo, a markowych produktów może zabraknąć ze względu na przerwanie łańcuchów dostaw, sieci będą miały dodatkowy impuls do rozwoju marek własnych. Istnieje natomiast górna granica udziału marki własnej, która jest różna dla różnych kategorii produktów, m.in. ze względu na obecność lub jej brak wiodących krajowych czy międzynarodowych producentów brandowych.

Dyskonty górą

Które sieci handlowe mogą najbardziej skorzystać na tej sytuacji?

W sytuacji, gdy klienci stają się wrażliwi cenowo, dyskonty wydają się mieć dziś naturalną przewagę, ponieważ w percepcji klientów są sklepami, w których można zaoszczędzić. Jednak odpowiednio prowadzona polityka cenowo-asortymentowa w połączeniu z kampaniami marketingowymi może sprawić, że również inne formaty będą w stanie wykorzystać obecną sytuację.

Czy sieci convenience takie jak Żabka mogą spodziewać się spadku sprzedaży?

Nie sądzę, ponieważ sieci convenience odpowiadają w dużej mierze na inne potrzeby klientów niż np. dyskonty czy hipermarkety. Tzw. zakupy impulsywne czy dania gotowe na wynos są czymś innym, niż planowane zakupy na cały tydzień. Dodatkowo, wiodące sieci convenience w Polsce stworzyły formaty, które Polacy polubili i sama presja inflacyjna raczej nie odwróci rosnącej popularności tego formatu.

E-grocery

Czy wyciszenie pandemii spowoduje, że usługa delivery w segmencie spożywczym przestanie mieć tak duże znaczenie tak obecnie?

Podczas pandemii sieci spożywcze intensywnie rozwijały sprzedaż online. Oczekiwali tego klienci, którzy zaczęli korzystać z tej formy zakupów najpierw z obawy przed zakażeniem, a potem ze względu na wygodę. Klienci przyzwyczaili się już do robienia zakupów online i pod wpływem pozytywnych doświadczeń deklarują, że nie chcą polegać już tylko na sklepach stacjonarnych.

Z punktu widzenia klientów, zakupy online z dostawą do domu to bardzo atrakcyjna propozycja wartości, natomiast dla graczy wyzwaniem jest sama ekonomika tego kanału – osiągnięcie progu rentowności jest często bardzo trudne. Mimo to, nie spodziewałbym się szybkiego wzrostu kanału online w detalu spożywczym choćby ze względu na istotną różnicę tzw. penetracji online w Polsce w porównaniu do innych krajów rozwiniętych.

Cyfryzacja to relacja z klientem

Jakie znaczenie w tej sytuacji, dla sieci handlowych, będzie mieć cyfryzacja?

Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zwłaszcza teraz, gdy sytuacja makroekonomiczna jest coraz bardziej wymagająca. Zastosowanie narzędzi cyfrowych pozwala lepiej zrozumieć klienta i nawiązać z nim bliską relację. Dzięki oprogramowaniu i wykorzystaniu danych sieci mogą szybciej i lepiej dostosowywać asortyment, kształtować ceny oraz kontrolować rentowność.

Systemy informatyczne są też nieocenione we wspomaganiu alokacji i uzupełnianiu zapasów. Sieci mają tę świadomość i coraz częściej korzystają z możliwości nowoczesnych technologii do zmiany swojego modelu biznesowego i zwiększenia przychodów. I nie dotyczy to tylko segmentu e-commerce. Przykładem może być Carrefour, który niedawno ogłosił, że do 2026 r. chce zmienić się z tradycyjnego detalisty w cyfrową firmę handlu detalicznego.