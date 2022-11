Bajkowy sklep w Krakowie. Piękne wnętrza od Lagardère Travel Retail (zdjęcia)

Regały sklepu zapełnione pamiątkami i specjałami rodem z Małopolski zostały tu wkomponowane w trzy bajkowe, pełne świateł i kolorów instaprzestrzenie, które wykorzystują lokalne symbole – takie jak Lajkonik czy obwarzanek – i dostarczają podróżnym niezwykłych scenerii pod pamiątkowe selfie.

Kto zaprojektował sklep #VisitKraków?

#VisitKraków to ewenement nie tylko na mapie Krakowa, ale i całej Polski. We współpracy z KUNSZT Studio, Grupie Lagardère Travel Retail udało się – wbrew dominującym na rynku trendom -stworzyć wyjątkową przestrzeń handlową, w której doświadczenie jest ważniejsze od maksymalnej ekspozycji produktu. Na zaledwie 30 mkw. powstały trzy barwne instastrefy zbudowane wokół symboli Krakowa i motywu podróży. To w nie zostały wkomponowane regały wypełnione napojami, przekąskami, specjałami od lokalnej marki Wierzynek i oryginalnymi pamiątkami z regionu Małopolski.

– Kreatywne formaty to specjalność Lagardère Travel Retail w Polsce. Niemal każdy lokal to unikalny miks elementów, które najlepiej odpowiadają na potrzeby danego miejsca i osób je odwiedzających. Inaczej myślimy o sklepach na lotniskach, dworcach i stacjach metra, a inaczej o punktach w galeriach handlowych i outletach. Inaczej podchodzimy do sklepów w topowych warszawskich lokalizacjach, a inaczej do lokali otwieranych na obrzeżach albo w małych miastach. To zasada, do której stosujemy się zawsze, nieważne, czy chodzi o punkty Inmedio i Relay, kawiarnie So Coffee czy sklepy 1Minute lub Aelia Duty Free – wyjaśnia Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający segmentem Travel Essentials w Lagardère Travel Retail Polska. – Mam jednak poczucie, że z #VisitKraków poszliśmy o krok dalej. To zupełnie nowe podejście do przestrzeni handlowej jako takiej. Oferujemy tu klientowi znacznie więcej niż tylko fizyczne przedmioty. Tworzymy też, a może nawet przede wszystkim doświadczenia, emocje i wspomnienia w postaci oryginalnych wakacyjnych zdjęć – dodaje.

Podobnie jak kasa samoobsługowa, regały produktowe w #VisitKraków zostały ulokowane po lewej stronie od wejścia i grają tu drugoplanową rolę. W centrum uwagi znalazły się za to interaktywne, bajkowe instalacje. Wchodzących do sklepu wita kolorowa, ruchoma karuzela z postacią Lajkonika. W drugiej strefie zawisła ogromna huśtawka-obwarzanek. Trzecia imituje wnętrze samolotu. Wszystkie tworzą miejsca, w których klienci – podróżni korzystający z oferty krakowskiego lotniska w Balicach – mogą zrobić sobie pamiątkowy portret z idealnym kadrem. Całości projektu dopełniają ścianki z neonowymi napisami I LOVE KRAKÓW oraz #VISITKRAKOW. Dzięki nasyconym, soczystym kolorom i specjalnemu oświetleniu, wnętrze sprawia fantastyczne wrażenie i w wyraźny sposób nawiązuje do social mediowej stylistyki.

