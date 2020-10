Ballantine's uruchomił kolejny specjalistyczny sklep w Warszawie

Sieć sklepów specjalistycznych Ballantine's z ofertą alkoholi premium poszerzyła się o kolejny lokal. W Elektrowni Powiśle swoją działalność zainaugurował piąty sklep pod tym szyldem.

Sklepy sieci Ballantine's sprzedają alkohole z górnej półki. Pierwszy sklep pod tym szyldem powstał 25 lat temu przy ul. Kruczej 47a w Warszawie. Dziesięć lat później uruchomiono drugi lokal przy ul. Puławskiej 22. Pozostałe dwie placówki mieszczą się na ul. Marynarskiej 15 oraz ul. Zygmunta Vogla 62.

To co wyróżnia sieć Ballantine's od innych sklepów z alkoholami, to szeroki i precyzyjnie dobrany asortyment trunków najwyższej jakości oraz fachowy personel.

W nowym sklepie w Elektrowni Powiśle na półkach dostępnych jest ponad 1000 różnych alkoholi. Między innymi: whisky, rumy, burbony, okowity, tequile, aperitivo, wina czy wódki.