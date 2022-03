Będzie rosło zapotrzebowanie na tańsze towary, średnia klasa produktowa będzie znikać

- Faktycznie w czasach niepewności, także ekonomicznej, konsumenci mocniej zwracają uwagę na ceny i to właśnie cena oraz dostępność produktu staje się głównym kryterium wyboru większości podstawowych artykułów. To nie jest tak, że nagle zniknęły trendy ekologiczne czy wege – one cały czas są obecne – ale zostały wyparte z głównego dyskursu przez czynniki geopolityczne i ekonomiczne. Główna przyczyna wzmocnienia trendów ekologicznych nie znika – to kryzys klimatyczny i nieuchronna transformacja energetyczna. Rosyjska agresja niektóre procesy wręcz przyspiesza – jak choćby poszukiwanie innych aniżeli węgiel źródeł energii np. powrót do elektrowni jądrowych. Będzie to proces bolesny, ale konieczny - uważa nasza rozmówczyni.

Presja konsumentów ma sens!

Ekspertka zauważa, że ujawniła się siła konsumentów w postaci tzw. haktywizmu, czyli aktywizmu społecznego przy użyciu nowych technologii.

- Skrzykiwanie się konsumentów w celu bojkotowania produktów przedsiębiorstw, które nie zaprzestały swojej działalności w Rosji przyniosło wymierne efekty – wiele firm ugięło się pod presją i choć początkowo nie zamierzały nic zmieniać w swoich działaniach, pod ostrzałem krytyki społecznej skorygowały swoje działania. Te wydarzenia wyraźnie pokazują, że nie tylko niska cena będzie miała znaczenie, ale także wartości za jakimi opowiada się przedsiębiorstwo. Oczywiście konsumenci nie stanowią monolitu i nie dla wszystkich ważne są te same wartości. Przypuszczam, że obecna sytuacja będzie jeszcze mocniej polaryzować rynki – będzie rosło zapotrzebowanie na tańsze produkty, z drugiej strony produkty premium również będą znajdować swoich nabywców – natomiast tzw. średnia klasa produktowa będzie znikać - prognozuje Jolanta Tkaczyk.

Zachowuj się przyzwoicie

Jej zdaniem znane powiedzenie Antoniego Słonimskiego jest idealną wskazówką dla przedsiębiorstw, które nie bardzo wiedzą jak powinny się komunikować z klientami w czasach niepewności: jeśli nie wiesz jak należy się zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie.

- Ta przyzwoitość w komunikacji to zwrócenie uwagi nie tylko na zyski, ale także na aspekty społeczne – pomoc potrzebującym uchodźcom, wsparcie dla lokalnej społeczności, odejście od agresywnych praktyk promocyjnych na rzecz komunikacji opartej na korzyściach i wartościach. Przy czym warto zwrócić uwagę, że konsumenci nie oczekują wstrzymania działań reklamowych od firm, wręcz oczekują pewnego powrotu do normalności. Reklama o lekkiej lub rozrywkowej treści nie stanowi problemu – a jest wręcz pożądana – jako pewne oderwanie się od rzeczywistości - podsumowuje ekspertka.