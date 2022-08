Beyond Meat na granicy bankructwa? Spółka nie generuje gotówki

Firma badawcza, która wykorzystuje uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego do analizowania dokumentacji korporacyjnej i modelowania zysków ekonomicznych, ostrzega przed wysokim ryzykiem, że wartość Beyond Meat Inc. Spadnie do 0 USD za akcję.

Beyond Meat musi radykalnie obniżyć koszty

- Beyond Meat musi radykalnie obniżyć koszty i zmniejszyć wydawanie gotówki, w przeciwnym razie zbankrutuje – napisał dyrektor generalny New Constructs, David Trainer, w notatce opublikowanej we wtorek.

Akcje Beyond Meat spadły o 47,8% w 2022 r. i 72,2% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu do spadków odpowiednio o 13,2% i 6,4% dla indeksu S&P 500.

- Beyond Meat nie wygenerował żadnych dodatnich przepływów pieniężnych od czasu wejścia na giełdę w 2019 roku – napisał David Trainer dodając, że od 2018 roku firma wydała 1 miliard dolarów w tzw. free cash flow.

Beyond Meat - akcje spółki mają m.in. Bill Gates i Leonardo DiCaprio

Przypomnijmy, Beyond Meat to producent roślinnych zamienników mięsa. Akcje spółki mają Bill Gates, Leonardo DiCaprio i międzynarodowy koncern Tyson Foods. Spółka pracuje nad zmianą trendu konsumpcji mięsa, które spożywamy, zastępując białko zwierzęce białkami pochodzenia roślinnego.

Rok temu firma informowała, że w drugim kwartale 2021 sprzedaż substytutów mięsa w restauracjach i innych punktach gastronomicznych w końcu ponownie wzrosła. W rezultacie przychody spółki wzrosły o 31,8 procent do 149 milionów dolarów, w okresie do 3 maja, co było wynikiem lepszym niż oczekiwano. Jednak strata firmy również przewyższyła oczekiwania.

Beyond Meat informował, że współpracuje z takimi markami jak: McDonald's, Pizza Hut, PepsiCo.