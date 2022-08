Białoruska cola chce podbić Rosję. Ma szansę zastąpić oryginał?

Przedstawiciele wielkiego biznesu państw związkowych [Związku Białorusi i Rosji – przyp. red.] podpisali porozumienie o rozszerzeniu kontaktów biznesowych w sferze innowacji. Zamiast amerykańskiej Coca-Coli teraz w Rosji będzie sprzedawana nasza białoruska Bieła-Koła. Krajowi wytwórcy zachowali importowe technologie produkcji tego napoju. Nie będzie on jakością w niczym ustępował zachodniemu analogowi – przekazała białoruska telewizja państwowa.

Kanał STW przypomniał, że Coca-Cola i Pepsi były produkowane w Mińskich Zakładach Napojów Bezalkoholowych (MZBN), które zostały w tym celu w pełni zmodernizowane, a „specjaliści otrzymali doświadczenie, poznali technologie i standardy jakości”. Obecnie w fabryce produkowana jest Bieła-Koła.

Białoruski napój rzeczywiście zaczął zastępować Rosjanom oryginał. W maju MZBN poinformowały, że od końca lutego wzrost przedarzy w Rosji wyniósł 50 procent. Firma oświadczyła wtedy, że planuje zająć miejsce Coca-Coli dzięki jakości produktu, a nie tylko podobnej etykiecie.

Mińska fabryka może wyprodukować maksymalnie 210 milionów litrów napojów rocznie. Nawet jeśli cały swój potencjał wykorzysta do tego, by zasilić rosyjski rynek, nie wystarczy go dla zastąpienia Coca-Coli. W 2021 roku amerykańska firma sprzedała w Rosji 2,1 miliarda litrów napojów – dziesięć razy więcej, niż mogą wyprodukować MZBN.

Przeczytaj cały artykuł