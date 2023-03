Biedronka: Będzie można wypłacić gotówkę w 2 tys. naszych sklepów

Usługa „Płać kartą i wypłacaj” z kartą Mastercard pozwala na wypłatę gotówki przy okazji dokonywania zakupów. Sieć Biedronka uruchamia ją właśnie w 2 tysiącach swoich placówek na terenie całego kraju. Będzie można z niej korzystać także zbliżeniowo.

Płać kartą i wypłacaj w Biedronce. Jak skorzystać z usługi?

Jak skorzystać z usługi „Płać kartą i wypłacaj”? To możliwe podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka, za które płatność realizowana jest kartą Mastercard. Wypłata gotówki jest dopuszczalna już przy transakcjach zakupu powyżej 1 zł, ale w kasie sklepu musi znajdować się odpowiednia ilość gotówki. Płacąc za zakupy kartą Mastercard należy poinformować kasjera o zamiarze wypłaty pieniędzy.

Niezależnie od kwoty zakupów, należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć lub przyłożyć kartę do terminala. Dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN do karty, a minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł. Kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu - mówi Lidia Stegenta-Głowala, dyrektor ds. operacji finansowych w sieci Biedronka.



- „Płać kartą i wypłacaj” to usługa, która cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Doceniają oni fakt, że gotówkę można łatwo wypłacić przy okazji codziennych zakupów – szybko i wygodnie. Wprowadzając to rozwiązanie do kolejnych sklepów Biedronki, nie tylko wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale także dajemy im wybór, jaką formą płatności chcą się posługiwać - dodaje Kamila Kaliszyk, dyrektorka ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.

Biedronka nie będzie pobierać opłaty za skorzystanie z usługi

W ramach usługi możliwa jest także wypłata wielokrotności 50 zł, ale nie więcej niż 300 zł (tj. 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł i 300 zł). Z usługi można skorzystać wielokrotnie danego dnia, nie jest ona jednak dostępna w kasach samoobsługowych. Biedronka nie będzie pobierać opłaty za skorzystanie z usługi, a ewentualne opłaty pobierane są tylko przez bank, który wydał kartę. Można je sprawdzić w tabeli opłat i prowizji dla danej karty płatniczej.

Oto lista sklepów z dostępną usługą Płać kartą i wypłacaj.