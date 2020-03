Biedronka chce oprzeć swoją przewagę na sile silver economy

fot. Biedronka dostrzega potencjał silver economy

Po 25-latach działalności w Polsce Biedronka z ponad 3 tysiącami sklepów i ofertą skrojoną na każdą kieszeń określiła swoją grupę docelową - seniorzy. W ten sposób chce dopieścić segment klientów, których o wiele bardziej "hipsterski" Lidl trzyma poza sferą swoich głównych zainteresowań. Żeby podkreślić znaczenie swojego kluczowego klienta Jeronimo Martins startuje z projektem społecznym - Fundacja Biedronki.

Podczas dyskusji inicjującej powstanie Fundacji siostra Małgorzata Chmielewska, członek Rady Fundacji powiedziała, że wkrótce starość stanie się modna, bo jak pokazują statystyki starszy klient, będzie miał decydujący głos liczbowy. Biedronka będzie przygotowana na jego obsługę, bo dzięki programom, które właśnie inicjuje ma szansę na jego lojalność.

Za wyborem tej grupy docelowej stoją twarde liczby. Obecnie blisko 25 proc. polskiego społeczeństwa to osoby, które skończyły 60 rok życia. Co 5. osoba ma powyżej 80 lat, a 3/4 osób w tej grupie to kobiety. W 2050 osób po 60. roku życia ma być w Polsce ponad 40 proc.

Emerytury i renty pobiera w Polsce 7,7 mln świadczeniobiorców. W 2019 roku najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 74,5 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. We wrześniu 2019 roku średnia emerytura wynosiła ok. 2400 złotych. Dodatkowo od 2019 roku polscy emeryci otrzymują 13. emeryturę. W 2020 roku wyniesie ona 1200 złotych brutto, czyli 981 złotych "na rękę". W tym roku na wypłatę trzynastek ma być przeznaczonych blisko 11,75 miliarda złotych. W 2021 roku zgodnie z prognozami emeryci mają oprócz 13. emerytury otrzymać dodatkowo 14. emeryturę, która zostanie wypłacona w listopadzie 2021, ale będzie uwzględniała kryterium dochodowe.

Według prognoz emerytury w przyszłości będą miały wyższą siłę nabywczą. W 2055 r. prognozowana przeciętna emerytura wyniesie ok. 7,6 tys., co stanowi równowartość dzisiejszych 3,1 tys. Natomiast w 2055 r. przeciętne wynagrodzenie wyniesie 28,9 tys. zł, co stanowi dzisiejszą wartość - 11,6 tys. zł. W tej sytuacji - jak wskazuje ZUS - stopa zastąpienia będzie wynosiła ok. 26,4 proc.

Dodatkowo seniorzy poruszają się głównie pieszo. Jedna z ponad 3 tys. Biedronek jest więc dla nich naturalnym wyborem. Droga do któregoś z ponad 700 sklepów Lidl w Polsce nie jest już taka bliska. Zwłaszcza, że Lidl w komunikacji stara się dopieszczać młode pokolenie i jego potrzeby - rozszerzając ofertę produktów bio, wegetariańskich, dań gotowych, dla młodych matek czy amatorów dobrych win. Większość tych kampanii firmują swoimi twarzami młodzi, znani celebryci, którzy nie dają szansy na utożsamienie się seniorowi, którego emerytura przekracza 1 tys. zł miesięcznie. Ostatnio sieć Lidl wprowadziła aplikację mobilną Lidl Plus, to także ukłon w stronę młodszego, bardziej cyfrowego klienta.