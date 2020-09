Biedronka: Do recyklingu trafia 90 proc. odpadów wytworzonych w związku z działalnością operacyjną sklepów

We wszystkich sklepach Biedronka prowadzi selektywną zbiórkę odpadów - do recyklingu i odzysku trafia 90 proc. odpadów wytworzonych w związku z działalnością operacyjną sklepów - m.in. folia, makulatura, odpady bio.

W 2019 r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu ponad 250 tys. ton makulatury, ponad 7,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych i ponad 2 tony opakowań z drewna. Podobne działania Grupa Jeronimo Martins podejmuje na rynku portugalskim.

– Już w 2017 r. zmniejszyliśmy gramaturę butelek wody Polaris, co rocznie oznacza wprowadzenie do obiegu ponad 150 ton mniej plastiku. Jogurt naturalny goBIO, dzięki zastosowaniu papierowej, łatwo zdejmowalnej etykiety, ma lżejszy kubeczek, co pozwala zaoszczędzić ponad 9 tys. kg plastiku rocznie. Innym przykładem może być stosowanie folii rozpuszczalnej w tabletkach do zmywania naszej marki własnej Kraft, które pozwoliło w ciągu roku na zmniejszenie wykorzystania plastiku o 11,1 ton. Dodatkowo na półki naszych sklepów trafiły papierowe patyczki higieniczne marek Dada i Carea z bawełnianą główką, co rocznie ograniczy zużycie plastiku o ponad 330 ton – powiedziała Sylwia Krzyżycka, dyrektor Działu Ochrony Środowiska w sieci Biedronka.