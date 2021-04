Biedronka dystrybuuje lokalną prasę. Wkracza na teren Ruchu

42 tygodniki i gazety lokalne stowarzyszone w SGL będą dostępne w ponad 400 sklepach sieci Biedronka, fot. mat. pras.

Biedronka oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych wprowadzają 38 kolejnych gazet lokalnych do oferty dyskontu. Prasa i periodyki są obecne sprzedawane w łącznie 2800 placówkach sieci. Jak pokazują badania, w czasie pandemii prasa okazała się odporna na spadki sprzedaży. Jednocześnie ubywa kiosków. W 2018 roku działało 10 171 takich punktów, rok później 9137, a na koniec ubiegłego roku 8167. Samemu Ruchowi w rok ubyło 145 kiosków (obecnie jest ich 1200). Tę niszę zamierza eksplorować Biedronka.

W ponad 200 polskich miastach i miejscowościach klienci sieci Biedronka mogą nabyć tygodniki lokalne. Od połowy kwietnia w sklepach sieci znajdzie się łącznie ponad 40 tytułów gazet lokalnych, których wydawcy są członkami Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. To efekt współpracy przy pilotażowym programie, który Biedronka rozpoczęła w 2020 roku.

- To decyzja, na którą wydawcy gazet lokalnych czekali od wielu miesięcy. Po czterech dotychczas kolportowanych tytułach, w sklepach Biedronki znajdzie się ich ponad czterdzieści. Liczymy na to, że w przyszłości kolejne gazety lokalne trafią na półki - powiedział Ryszard Pajura, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Prasa okazała się odporna na spadki sprzedaży. Pokazują to badania Kolportera, który w ubiegłym roku w okresie kwiecień – październik przeanalizował zainteresowanie poszczególnymi produktami i usługami. Analiza pokazała, że zmienił się nieco model zakupowy prasy – spadły zakupy impulsowe, ale przybyło klientów poszukujących określonych tytułów.

Lokalna prasa wpisuje się w tę tendencję. Pokazał to pilotaż Biedronki, w którym brały udział Tygodnik Podhalański, Tygodnik Siedlecki, Tygodnik Zamojski oraz Nowiny Raciborskie. Teraz łącznie 42 tygodniki i gazety lokalne stowarzyszone w SGL będą dostępne w ponad 400 sklepach sieci Biedronka, w ponad 200 miejscowościach na terenie całej Polski. Wśród nich znajdą się miasta takie jak Katowice, Tarnów, czy Płock, ale także mniejsze miejscowości jak np. Chorzele i Miłosław. Konkretne placówki zostały wytypowane po konsultacji z wydawcami poszczególnych gazet.

- Dla wielu naszych klientów informacje dotyczące ich małych ojczyzn są ważniejsze niż to, czym żyje stolica - przekonuje Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka.

O tym, że kolportaż prasy w sieciach handlowych ma sens mówił podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020 Piotr Regulski, obecny prezes RUCHu, który zdradził, że spółka weszła we współpracę z siecią Lidl w zakresie dystrybucji prasy. - Przyznam, że notujemy nawet trzykrotnie większy wzrost sprzedaży, niż z podobnych formatów sklepowych. Obecnie rozszerzamy pilotaż usługi i liczymy na kompleksową współpracę z Lidlem - mówił w listopadzie ub.r.

Co ciekawe jeszcze na początku ub.r. Biedronka nie była pewna, czy będzie to biznesowo dobry ruch. - Ze zdumieniem przyjęliśmy odmowę kolportażu przez firmę Jeronimo Martins prasy lokalnej w sieci Biedronka. Jej markety powstają już nie tylko w dużych i mniejszych miastach, jest ich coraz więcej także w mniejszych miejscowościach. Wypierają małe sklepy, wiele z nich jest zamykanych, inne ograniczają działalność. A to właśnie te punkty handlowe są podstawą kolportażu gazet lokalnych w środowisku wiejskim, ale też na miejskich osiedlach. Likwidacja takich sklepów sprawia, że kurczy się sieć dystrybucji gazet - stwierdzili wówczas członkowie SGL.