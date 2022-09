Biedronka i Auchan mają nowych dostawców

Jak podaje Ambasada Sri Lanki w Warszawie, Biedronka pozyskała od nowego partnera eksportowego ze Sri Lanki łącznie 109 699 kilogramów herbaty cejlońskiej o wartości 754 641,12 USD (okres od lutego do lipca 2022 r).

Biedronka pozyskuje swoje produkty głównie od polskich dostawców. Jednak sieć oferuje w swoich sklepach możliwość sprzedaży szerokiej towarów od zagranicznych dostawców.

Nowe dostawy herbaty cejlońskiej, produkowanej w całości na Sri Lance, będą sprzedawane pod marką własną Briedronka „REMSEY” z logo lwa w 3154 sklepach sieci w w Polsce.

Herbata do Biedronki za 10 mln dolarów

Szacuje się, że sprzedaż herbaty cejlońskiej w samej tej sieci supermarketów wyniesie co najmniej 10 mln USD do końca 2022 r., a do 2023 r. wzrośnie do 15 mln USD.

Przypomnijmy, że herbata stanowiła 31,60% eksportu Sri Lanki do Polski w 2020 roku.

Udział herbaty ze Sri Landki zwiększy się również w sklepach Auchan.

Polski rynek herbaty szacowany na 630 mln USD rocznie i stale rośnie. Jest czwartym co do wielkości rynkiem herbaty w regionie europejskim.