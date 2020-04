Biedronka liczy na majówkę i wspiera sprzedaż promocjami

Od piątkowego poranka ponad 2500 sklepów sieci Biedronka będzie czynne nieprzerwanie aż do niedzieli 26.04, co najmniej do godziny 21:00.

W tym czasie będzie można otrzymać vouchery na banany. Biedronka zaprosi też klientów na dwie „Białe Noce” – piątkową i sobotnią – by weekend zakończyć niedzielnymi zakupami za połowę ceny.

- Tegoroczna majówka z pewnością będzie wyjątkowa ze względu na panującą sytuację. Niezależnie od tego chcemy, za pomocą zestawu różnorodnych akcji promocyjnych na każdą porę dnia i nocy, umożliwić klientom zakup szczególnie przez nich poszukiwanych produktów w atrakcyjnych cenach - powiedział Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.