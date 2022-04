Biedronka, Lidl, Aldi i Żabka - porównujemy zarobki magazynierów

Porównujemy zarobki w 4 popularnych sieciach handlowych: Biedronka, Lidl, Aldi i Żabka.

Ile zarobi magazynier w Biedronce?

19 kwietnia ruszyła rekrutacja na stanowiska magazynierów do nowego centrum dystrybucyjnego Biedronka w Stawigudzie obok Olsztyna. Co proponuje sieć?

Magazynier z najmniejszym stażem może liczyć na wynagrodzenie na poziomie nie mniejszym niż 3950 zł brutto natomiast doświadczony magazynier ze stażem 3 lata ma zagwarantowane zarobki wynoszące minimum 4400 zł brutto. Inspektor ds. administracyjno-magazynowych rozpoczynający karierę otrzyma 4500 zł brutto, natomiast doświadczona osoba może liczyć na 4800 zł brutto.

Pracownicy oprócz pensji zasadniczej mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów, powiększające ich realne wynagrodzenia – magazynier może otrzymać łączne wynagrodzenie do 5810 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych do kwoty 6150 zł brutto.

....w Lidlu ?

Również Lidl Polska niedawno informował o kampanii rekrutacyjnej do nowego Centrum Dystrybucji w Dobroszycach (powiat oleśnicki).

Zatrudnieni pracownicy otrzymają umowę o pracę bez okresu próbnego. Pracodawca przedstawia także jasno w jaki sposób będzie się kształtować wynagrodzenia na przestrzeni kolejnych lat. Rozpoczynając pracę w Centrum Dystrybucji Lidl w Dobroszycach, na stanowisku Pracownik Magazynu, na początku zatrudnienia płaca wyniesie 4 350 zł brutto. Po pierwszym roku pracy zarobki wzrosną do poziomu 4 550 zł brutto. Po dwóch latach wyniosą 4 800 zł brutto. Natomiast po trzech latach wynagrodzenie osiągnie poziom 5 100 zł brutto.

Oprócz wynagrodzeń swojej załodze Lidl gwarantuje szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

A ile można zarobić w magazynie Aldi?

W marcu Aldi ruszyło z kampanią rekrutacyjną do centrum dystrybucyjnego w Bydgoszczy. Dyskonter zatrudni około 200 osób do obsługi nowo powstałego magazynu na stanowiskach liniowych oraz managerskich.

Od marca ubiegłego roku sieć wdrożyła nowe zasady zawierania umów o pracę. Niezależnie od zajmowanego stanowiska każdy nowy pracownik zatrudniany jest na rok, z pominięciem okresu próbnego. Następna umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Magazynierzy z najmniejszym stażem zaczynający pracę w ALDI będą mogli liczyć co miesiąc na kwotę 3810 zł. Podana stawka jest kwotą brutto i wliczona została do niej wartość karty przedpłaconej.

Ile płaci Żabka?

Pod koniec 2021 r. sieć Żabka przeprowadzała rekrutację operatorów wózków widłowych.

Sieć podała, że firma zapewnia pracownikom centrów logistycznych niezbędne narzędzia pracy, odzież roboczą, comiesięczny dodatek transportowy (od 100 do 300 zł w zależności od lokalizacji) lub możliwość korzystania z transportu zorganizowanego, bezpłatny parking oraz darmową kawę, herbatę i napoje. W przypadku pracy wykonywanej w chłodni lub mroźni pracownicy otrzymują dodatek chłodniczy lub mroźniczy, odzież roboczą oraz posiłki regeneracyjne. Zatrudnieni w Żabce mogą liczyć także na bogaty pakiet benefitów.

Magazynierzy sieci mogą też liczyć na dodatek sezonowy w wysokości 500 zł.