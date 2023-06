Biedronka, Lidl, Dino - jak sieci dbają o zdrowie pracowników

Praca w handlu nie jest łatwa i może powodować problemy ze zdrowiem.

Sieci handlowe rozwijają ofertę benefitów, by wspierać swoich pracowników i ich rodziny.

Biedronka wspiera pracowników także w trudnych chwilach

Dzięki programom wsparcia w tym zakresie zdrowia Biedronka dba o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin. Zatrudnieni w tej sieci mogą skorzystać z pakietu prywatnej opieki medycznej samodzielnie lub wykupić pakiet dla najbliższych. Detalista proponuje kilka pakietów do wyboru.

Sieć zachęca pracowników do regularnych badań profilaktycznych, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Właśnie ruszyła nowa odsłona programu „Razem zadbajmy o zdrowie". W jego ramach każdy z ponad 80 tys. pracowników sieci Biedronka może skorzystać ze specjalistycznych badań krwi o wartości ponad 600 zł. Dodatkowo pracownicy mogą zrobić badania USG oraz skonsultować się ze specjalistami. Akcja sieci to nie tylko badania, ale również trwające cztery miesiące wyzwanie sportowe, w ramach którego Biedronka zachęca wszystkich pracowników do rywalizacji w formie sportowej – biegania i jazdy na rowerze. Zsumowane kilometry uzyskane przez pracowników firma przelicza na złotówki, a zebraną kwotę przekazuje na cele charytatywne.

Biedronka oferuje również karty Multisport oraz dofinansowanie najróżniejszych grupowych aktywności sportowych i rekreacyjnych.

Sieć wspiera swoich pracowników także w trudnych chwilach. Dla zmagających się z chorobą zagrażającą życiu albo pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, oferuje zapomogę na leczenie i rehabilitację. Pomaga również rodzicom dzieci, które borykają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Detalista zapewni dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, wizyt u lekarza, rehabilitacji czy terapii.

Prywatna opieka medyczna za 1 zł w Lidlu

Pracownicy Lidla objęci są prywatną opieką medyczną, której miesięczny koszt to symboliczna złotówka. Każdy ma możliwość skorzystania z porad specjalistów oraz bogatego pakietu badań i zabiegów ambulatoryjnych w ponad 900 placówkach medycznych na terenie całego kraju. W ramach programu "Lidl dla Rodziny", również najbliżsi pracowników mogą zostać objęci opieką medyczną w bardzo korzystnej cenie. Firma oferuje również możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego wraz z całą rodziną.

- W trosce o zdrowie naszych pracowników wprowadziliśmy Kartę Multisport Plus, która umożliwia nieograniczony dostęp do 4 tys. obiektów sportowych w Polsce i ponad 25 rodzajów aktywności. Pracownicy mają możliwość wykupienia pakietu dla osoby towarzyszącej czy karty basenowej dla dzieci w specjalnej cenie. Dodatkowo centrach dystrybucyjnych wprowadziliśmy dla pracowników opiekę fizjoterapeutyczną - informuje sieć.

Kaufland wprowadza udogodnienia w sklepach

Kaufland dba o zdrowie pracowników finansując im prywatną opiekę medyczną. Jeżeli zechcą dopłacić do świadczenia, z oferty LuxMedu będą mogli korzystać również członkowie ich rodzin. Ta sieć także oferuje zatrudnionym kartę Multisport.

- W naszych sklepach i centrach logistycznych wprowadzamy nowe rozwiązania, mające na celu poprawę warunków pracy i stanu zdrowia naszych pracowników. W trosce o zdrowie naszych pracowników zoptymalizowaliśmy wysokość półek, wprowadziliśmy najnowocześniejsze urządzenia mobilne ułatwiające gospodarkę towarową w markecie, zapewniliśmy różne środki bezpieczeństwa pracy. Nasze biura wyposażone są w ergonomiczne krzesła i stoły o regulowanej wysokości - informuje Kaufland.

Wszyscy pracownicy mogą skorzystać z nieodpłatnej firmowej siłowni, która znajduje się w budynku centrali we Wrocławiu. Odbywają się tam bezpłatne konsultacje i zajęcia z trenerem personalnym. Dla pracowników w centrali, biurach regionalnych oraz centrach logistycznych dostępny jest „Kalendarz zdrowia”, który zawiera praktyczne wskazówki na temat zdrowia, żywienia i dobrego samopoczucia.

W ramach promocji zdrowego trybu życia, sieć daje pracownikom możliwość aktywnego uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach sportowych, m.in. finansując pakiety startowe oraz sponsorując imprezy prozdrowotne, np. bieg firmowy, bieg kobiet Zawsze PierWsi. Detalista organizuje również bezpłatne wykłady i aktywności o charakterze wellbeingowym, prozdrowotnym i sportowym.

Dino chce poprawić warunki pracy

Dino zdefiniowało zestaw chorób zawodowych, na które mogą być narażeni pracownicy firmy. Do tych chorób zaliczono: przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy (tj. zespół cieśni w obrębie nadgarstka i zespół rowka nerwu łokciowego), na które szczególnie narażeni są pracownicy biurowi i osoby pracujące na stanowiskach kasowych; choroby wywołane działaniem wysokich lub

niskich temperatur otoczenia (tj. odmroziny), na które narażeni mogą być pracownicy mroźni.

Pakiet benefitów pracowniczych związanych ze zdrowiem obejmuje w przypadku sieci Dino prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz członków rodziny; dodatkowe ubezpieczenie, w tym NNW dla dzieci i młodzieży; kartę Medicover Sport.

Dino chce poprawić warunki pracy, dlatego poszukuje specjalisty ds. doświadczeń pracownika.