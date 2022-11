Biedronka, Lidl i Kaufland. Jakie bonusy świąteczne dostaną pracownicy?

Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci oraz zasilenia e-kodów pracowniczych to tradycyjne pakiety świąteczne, które Biedronka przekazuje swoim pracownikom przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku firma przeznaczy na nie prawie 80 mln zł. Lidl i Kaufland obdarują swoich pracowników bonami na zakupy. 1000 zł w kuponach Lidl Plus trafi do każdego pracownika Lidla (łącznie sieć przeznaczy na ten cel 30 mln zł), pracownicy Kauflandu mogą liczyć na bony przedpłacone o łącznej wartości do 1000 zł (detalista wyda 15 mln zł).